ETV Bharat / state

RPSC: एसआई भर्ती-2021 के सभी आवेदक हो सकते हैं दोबारा परीक्षा में शामिल, जानिए नियम...

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित एसआई भर्ती पुनः परीक्षा में वर्ष 2021 की मूल भर्ती के ऑनलाइन सभी आवेदकों को अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी है. पुनः परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के आवेदक अभ्यर्थियों को आवेदन में आवश्यक अपडेट के लिए 8 जुलाई से 22 जुलाई तक का समय दिया है. जिन्होंने 8 मई से पहले आवेदन अपडेट कर लिए, उन्हें दोबारा संशोधन की आवश्यकता नहीं है. संशोधन के बाद स्क्रीन पर आ रहे स्वघोषणा पत्र को स्वीकार कर ओटीपी से सत्यापन करना अनिवार्य होगा वरना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी. इस संबंध में विस्तृत सूचना एवं दिशानिर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, संशोधन से पहले अभ्यर्थियों को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. लाइव फोटो, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आवेदन में सुधार कर सकते हैं. अभ्यर्थी का ओटीआर पुरानी आईडी से अन्य आईडी पर माइग्रेट हो चुका है तो फैच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र नई एसएसओ आईडी या ओटीआर में ट्रांसफर करने में तकनीकी समस्या है तो आयोग के कैंडिडेट ग्रीवेंस पोर्टल पर 15 जुलाई 2026 तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

पढ़ें:कोर्ट की खबरें: एसआई भर्ती की पुन: परीक्षा में पूर्व आवेदकों को शामिल करने के आदेश, कुलगुरु बर्खास्तगी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक