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आयड़ा खाऊ गली हत्याकांड: मुख्य आरोपी समेत माता-पिता, भाई और बहन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (सरायकेला) ( ETV Bharat )

सरायकेला: दुर्गा पूजा के दौरान आदित्यपुर स्थित आयड़ा 'खाओ गली' में महज ₹150 के फूड ऑर्डर को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया.

मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे हुए इस सनसनीखेज वारदात में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकानदार के पूरे परिवार—माता-पिता और तीन संतानों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.