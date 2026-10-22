आयड़ा खाऊ गली हत्याकांड: मुख्य आरोपी समेत माता-पिता, भाई और बहन गिरफ्तार

आयड़ा खाऊ गली हत्याकांड: मुख्य आरोपी समेत माता-पिता, भाई और बहन गिरफ्तार
सरायकेला में युवक की हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 22, 2026 at 9:04 PM IST
सरायकेला: दुर्गा पूजा के दौरान आदित्यपुर स्थित आयड़ा 'खाओ गली' में महज ₹150 के फूड ऑर्डर को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया.
मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे हुए इस सनसनीखेज वारदात में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकानदार के पूरे परिवार—माता-पिता और तीन संतानों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
ऑर्डर में देरी से उपजा था विवाद
इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी और शिकायतकर्ता सागर झा की लिखित तहरीर के मुताबिक, वह अपने साथियों के साथ खाओ गली स्थित दुकान पर हाफ चाऊमीन और चिकन चिली लेने पहुंचे थे. ₹150 का अग्रिम भुगतान करने के बाद भी जब भोजन मिलने में काफी विलंब हुआ, तो दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. दुकानदार द्वारा पैसे लौटाने के बावजूद बहस गाली-गलौज में बदल गई और दुकानदार पक्ष हिंसक हो उठा.
ताबड़तोड़ चाकूबाजी में एक की मौत, तीन घायल
विवाद बढ़ने पर सालडीह बस्ती निवासी दुकानदार परिवार ने अचानक हमला बोल दिया. आरोप है कि दुकानदार के बेटे ऋषभ बरुवा ने तेज धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में मानगो निवासी लाइटिंग मिस्त्री शिखर तिर्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर झा, सन्नी और अरुण पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज टीएमएच अस्पताल में जारी है.
₹150 के चाऊमीन विवाद, पूरा परिवार पहुंचा जेल
थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि त्वरित अनुसंधान करते हुए मुख्य आरोपी ऋषभ बरुवा, उसके भाई मोहित, पिता मोहन बरुवा, मां ऋषिका और बहन मुक्ति बरुवा को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त खून से सना चाकू और कढ़ाई जब्त कर फॉरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दी है.
हत्याकांड के बाद एक्शन में पुलिस
आदित्यपुर स्थित आयडा गेट के सामने 'खाऊ गली' में मंगलवार देर रात वेज रोल को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद हिंसक झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस सनसनीखेज वारदात के पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया.
थाना प्रभारी अंजनी कुमार के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने खाऊ गली में विशेष अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया. सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से लगाए गए लोहे के ठेले, खोमचे व गुमटियों को जब्त कर मुख्य मार्ग को पूरी तरह खाली कराया गया.
लिखित शिकायतों के बावजूद सोता रहा प्रशासन: सावन गुप्ता
इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता सावन गुप्ता ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि खाऊ गली में अवैध दुकानों, शाम ढलते ही लगने वाले जमावड़े, सड़क जाम और खुलेआम शराबखोरी को लेकर स्थानीय नागरिकों व उनके द्वारा पूर्व में भी निगम व पुलिस को लिखित शिकायतें दी गई थीं. सावन गुप्ता ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि संबंधित विभाग समय रहते अवैध कब्जों पर कार्रवाई करता, तो आज एक निर्दोष परिवार का चिराग न बुझता. उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन से महज खानापूर्ति न कर शहर भर में सख्त और स्थायी अभियान चलाने की मांग की है, ताकि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके.
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