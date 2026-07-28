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रोडवेज में सवार 75 में से 68 यात्री बेटिकट, झालावाड़ डिपो ने हटाए सभी 26 बस सारथी

रोडवेज में सवार 75 में से 68 यात्री बेटिकट ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: राजस्थान रोडवेज के झालावाड़ डिपो में खाटूश्यामजी रूट पर संचालित बस में 75 में से 68 यात्री बेटिकट मिलने पर डिपो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. जयपुर की केंद्रीय फ्लाइंग टीम की आकस्मिक जांच में बस में 75 में से 68 यात्री बिना टिकट मिले थे. जांच रिपोर्ट मिलते ही यातायात प्रबंधक पवन सैनी ने झालावाड़ डिपो के 26 बस साथियों को सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया. आरएसआरटीसी के सहायक संभाग प्रबंधक नंदकिशोर ने बताया कि संबंधित बस का संचालन बस सारथी कर रहा था. जांच में इतनी बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री मिलने से रोडवेज को राजस्व हानि हुई. पूरे डिपो की व्यवस्था की समीक्षा की और सभी 26 बस साथियों का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया. पढ़ें:रोडवेज में सवार थे 51 यात्री, 46 बेटिकट मिले, फ्लाइंग टीम ने पकड़ा गड़बड़झाला