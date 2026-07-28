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रोडवेज में सवार 75 में से 68 यात्री बेटिकट, झालावाड़ डिपो ने हटाए सभी 26 बस सारथी

केंद्रीय फ्लाइंग टीम की आकस्मिक जांच में पकड़ा मामला. झालावाड़ डिपो के 26 बस साथियों को सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया.

68 out of 75 passengers travelling in the roadways were ticketless
रोडवेज में सवार 75 में से 68 यात्री बेटिकट (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 3:54 PM IST

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झालावाड़: राजस्थान रोडवेज के झालावाड़ डिपो में खाटूश्यामजी रूट पर संचालित बस में 75 में से 68 यात्री बेटिकट मिलने पर डिपो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. जयपुर की केंद्रीय फ्लाइंग टीम की आकस्मिक जांच में बस में 75 में से 68 यात्री बिना टिकट मिले थे. जांच रिपोर्ट मिलते ही यातायात प्रबंधक पवन सैनी ने झालावाड़ डिपो के 26 बस साथियों को सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया.

आरएसआरटीसी के सहायक संभाग प्रबंधक नंदकिशोर ने बताया कि संबंधित बस का संचालन बस सारथी कर रहा था. जांच में इतनी बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री मिलने से रोडवेज को राजस्व हानि हुई. पूरे डिपो की व्यवस्था की समीक्षा की और सभी 26 बस साथियों का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया.

पढ़ें:रोडवेज में सवार थे 51 यात्री, 46 बेटिकट मिले, फ्लाइंग टीम ने पकड़ा गड़बड़झाला

सिविल डिफेंस संभालेगा परिचालन: नंदकिशोर ने बताया कि बस सारर्थियों का अनुबंध 1 जुलाई से किया गया था. इन्हें डिपो 12 हजार मासिक मानदेय देता था. हालांकि अब परिचालकों की कमी को देखते डिपो ने नया विकल्प अपनाया है. सिविल डिफेंस के लगभग 50 लोगों को अनुबंध पर लिया है, जिन्हें आगामी दिनों में रोडवेज बसों में परिचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा. इन कर्मचारियों को 24 हजार मासिक भुगतान किया जाएगा.

आधे से कम कंडक्टर: नंदकिशोर ने बताया कि अभी झालावाड़ डिपो में 40 परिचालक हैं, जबकि सुचारू संचालन के लिए 84 कंडक्टर की आवश्यकता है. लंबे समय से परिचालकों की कमी के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बस सारथियों को लगाया था, लेकिन हालिया घटना के बाद इस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए. उधर, यातायात प्रबंधक पवन सैनी ने कहा कि यात्रियों को टिकट जारी करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भविष्य में फ्लाइंग टीमें नियमित निरीक्षण जारी रखेंगी. अनियमितता पर संबंधित कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:Rajasthan: बिना टिकट यात्रा कराने पर 12 कंडक्टर निलंबित, धौलपुर के 3 कंडक्टर भी शामिल

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CIVIL DEFENCE TO HANDLE CONDUCTOR
68 PASSENGER WITHOUT TICKET
DEPOT REMOVES ALL 26 BUS SAARTHIS
INSPECTION BY CENTRAL FLYING SQUAD
JHALAWAR DEPOT ROADWAYS BUS

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