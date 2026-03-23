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असम में झामुमो एकला चलो की राह पर, पार्टी के सभी 21 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

असम में झामुमो अकेले चुनाव लड़ रहा है. पार्टी के सभी 21 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है.

Assam Assembly election
सुप्रियो भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 8:57 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 9:07 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार की वर्तमान विदेश नीति एवं लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल खड़ा किया.

पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तत्काल श्वेत पत्र जारी करे. वैश्विक संकट को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सदन में संबोधन दिया है यह कहीं ना कहीं उनकी स्पष्टता की कमी को दर्शाता है.

मीडिया को संबोधित करते सुप्रियो भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व के नेताओं से बातचीत और ईरान से भारतीयों की वापसी का जिक्र किया लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, यह देश की जनता, जानना चाहती थी. उन्होंने दावा किया कि मध्य पूर्व के कई हिस्सों में अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं. अभी जो वर्तमान स्थिति है यदि एक महीने तक यही स्थिति बनी रही तो हमारे देश में भी इसका प्रभाव पड़ना लाजिमी है.

वहीं असम चुनाव के विषय पर कहा कि असम में पार्टी जिन भी प्रत्याशियों को उतार रही है, वह कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन पर बात नहीं बनी इसलिए तो हम असम में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि असम चुनाव लड़ने से किसका नुकसान होगा, उसकी जगह मेरा मानना है कि झामुमो को लाभ होगा. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की ओर से 21 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है. कांग्रेस से संबंध और भविष्य को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में उनका चुनाव पूर्व गठबंधन है, इसलिए अगले चुनाव तक तो यह जरूर रहेगा.

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Last Updated : March 23, 2026 at 9:07 PM IST

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