विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें PM मोदी, समय पूरा हो गया है, झोला तैयार रखें: अलका लांबा
लांबा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री मोदी के माता-पिता की पृष्ठभूमि को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:57 PM IST
शिमला: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर चल रही सियासत के बीच महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए और अब अपना झोला तैयार रखना चाहिए. दरअसल, यह विवाद प्रधानमंत्री के पिता को लेकर दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी की मांग की है. शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान लांबा ने खरगे का पक्ष लेते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता भी अक्सर विपक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया.
हल्द्वानी की घटना का भी किया जिक्र
लांबा ने खरगे के बचाव में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वहां खरगे का अपमान किया गया था. दरअसल, 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खरगे ने कांग्रेस की रैली को संबोधित किया था. इसके दो दिन बाद 10 अगस्त को श्रीराम सेना नामक संगठन की ओर से मैदान में शुद्धीकरण हवन किया गया था. कांग्रेस ने इस घटना को जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता से जोड़कर भाजपा पर निशाना साधा था, जबकि भाजपा ने अनुष्ठान में पार्टी की भूमिका से इनकार किया था. उन्होंने कहा कि खरगे देश के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है.
'झोला तैयार रखें, समय पूरा हो गया है'
लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री को अपना झोला तैयार रखना चाहिए, क्योंकि उनका समय पूरा हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री मोदी के माता-पिता की पृष्ठभूमि को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपनी माता के नाम पर भावनात्मक अपील करके वोट मांगे.
वोट चोरी के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन
लांबा ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर इंडी गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेगा. उन्होंने दावा किया कि इसमें 10 लाख लोग शामिल होंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी प्रदर्शन में सहयोग करने की अपील की. लांबा ने आरोप लगाया कि दलितों और गरीबों के वोट काटे गए हैं. उन्होंने दावा किया कि 13 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बताकर उनके वोट काटे गए और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की.
लांबा ने आंदोलन से जुड़ी तीन प्रमुख मांगें भी रखीं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया स्थगित करने और वर्ष 2029 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगा और सरकार पर दबाव बनाएगा. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 'कॉम्प्रोमाइज्ड' बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार एपस्टीन फाइल के दबाव में काम कर रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार 1 नवंबर के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है.
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