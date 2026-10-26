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विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें PM मोदी, समय पूरा हो गया है, झोला तैयार रखें: अलका लांबा

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ( ETV BHARAT )

शिमला: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर चल रही सियासत के बीच महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए और अब अपना झोला तैयार रखना चाहिए. दरअसल, यह विवाद प्रधानमंत्री के पिता को लेकर दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी की मांग की है. शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान लांबा ने खरगे का पक्ष लेते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता भी अक्सर विपक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया.

हल्द्वानी की घटना का भी किया जिक्र