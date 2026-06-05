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राज्यसभा प्रत्याशी बनाने पर बोलीं अलका गुर्जर, ये संगठन के सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान है

संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका : अलका गुर्जर ने कहा, 'मैंने लंबे समय संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है. पार्टी ने जो विश्वास जताया है, वह सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है. भाजपा में साधारण कार्यकर्ता भी मेहनत और निष्ठा के दम पर सर्वोच्च मंच तक पहुंच सकता है. उनका राज्यसभा उम्मीदवार बनना इसका उदाहरण है'. अलका ने कहा कि वे हमेशा संगठन की विचारधारा और कार्यकर्ता संस्कृति से जुड़ी रही हैं. पार्टी के लिए बूथ स्तर से लेकर विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला. उसी अनुभव ने जनता व कार्यकर्ताओं के बीच काम करने की प्रेरणा दी. संगठन से मिले संस्कार और मार्गदर्शन के बूते वे इस मुकाम तक पहुंची हैं. अपनी उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया.

जयपुर: भाजपा ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर संगठन आधारित राजनीति का फिर संदेश दिया है. राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहीं अलका अब संसद के उच्च सदन में पहुंचने की दहलीज पर हैं. राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अलका गुर्जर ने ETV भारत से खास बातचीत में पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. साथ ही इसे संगठन के सामान्य कार्यकर्ता के सम्मान की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्पण के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया है. उनका चयन भी उसी परंपरा का हिस्सा है. यह सम्मान संगठन के प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता का सम्मान है. लंबे समय तक संगठन में कार्य करने वाली अलका ने इसे महिला सशक्तिकरण और कार्यकर्ता आधारित राजनीति का प्रतीक बताया.

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महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम : अलका ने अपने चयन को महिला सशक्तिकरण की दिशा में भाजपा का अहम कदम बताया. वे बोलीं, देश में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर देने की सोच को भाजपा ने व्यवहार में उतारा है. पार्टी लगातार महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है. उनका राज्यसभा उम्मीदवार बनना उसी का विस्तार है. आजादी के बाद देश के इतिहास में भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने वाली वे दूसरी महिला हैं. ऐसे में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है. संसद में उनका प्रयास महिला, युवा और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना रहेगा. गुर्जर ने कहा कि भाजपा केवल दल नहीं, बल्कि विचार और कार्यकर्ता आधारित संगठन है. यहां परिवारवाद या विशेष पृष्ठभूमि से ज्यादा महत्व कार्य और समर्पण को दिया जाता है. यही कारण है कि संगठन में वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को समय-समय पर बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं. मोदी के नेतृत्व में देश महिला नेतृत्व के एक नए दौर का साक्षी बन रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. उन्हें निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में आगे लाने का काम किया है.

अलका का स्वागत करते हुए (ETV Bharat Jaipur)

जिला परिषद से राज्यसभा तक :अलका का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ. वर्ष 1995 में टोंक जिला परिषद सदस्य चुनी गईं. वर्ष 2000 में जयपुर जिला परिषद सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई. स्थानीय निकाय राजनीति में सक्रिय रहते संगठन और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई. भाजपा संगठन में सक्रियता को देखते हुए वर्ष 1997 में भाजपा महिला मोर्चा का दौसा प्रभारी बनाया गया. संगठन में लगातार काम के चलते समय-समय पर कई अहम जिम्मेदारियां मिली. अलका गुर्जर 14वीं विधानसभा की सदस्य रहीं. विधायक के रूप में क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. इसी दौरान प्रदेश राजनीति में पहचान और मजबूत हुई. अभी अलका भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री हैं. पार्टी नेतृत्व ने उन्हें विभिन्न राज्यों और अभियानों में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे, जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया.

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