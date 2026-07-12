अलीराजपुर घर में घुसकर विधवा महिला से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट पर लकड़ी से वार, इंदौर रेफर
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में विधवा महिला के साथ घर में घुसकर सामुहिक दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट पर किया वार,घर में चांदी लूटने घुसे थे बदमाश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 2:53 PM IST
आलीराजपुर: एक विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. अलीराजपुर के बोरी क्षेत्र कि यह घटना है. जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक विधवा महिला के घर मे घुसकर लूटपाट की और महिला को बंधक बनाकर सामुहिक दुष्कर्म किया. अज्ञात दरिंदों ने पीड़िता से दुष्कर्म के बाद क्रूरता की हदें पार कर दी. पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर लकड़ी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.
पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां हालत बिगड़ने पर उसे इंदौर एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है. इस भयावह और दर्दनाक घटनाक्रम के बाद पूरे बोरी क्षेत्र में आक्रोश है. अलीराजपुर पुलिस इस मामले में अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है.
चांदी लूटने आए बदमाशों ने घर खोद डाला, महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म
दरअसल, यह अमानवीय घटना शुक्रवार देर रात की है. जहां करीब 8 से 10 हथियारबंद बदमाश दरवाजा तोड़कर पीड़ित महिला के घर मे घुस गए. बदमाशों ने हथियारों के दम पर महिला को बंधक बनाया. इसके बाद उससे 8 किलो चांदी कहां छुपाई है, ये पूछकर मारपीट करने लगे. महिला ने अपने पास रखी 1 किलो चांदी दे दी, लेकिन बदमाशों ने पूरे घर में अलग-अलग जगह खुदाई कर चांदी ढूंढी.
महिला के प्राइवेट पार्ट पर लकड़ी से किया वार
जिसके बाद बदमाशों ने पीड़ित महिला के साथ सामुहिक दुष्कर्म किया. इतने के बाद भी बदमाश नहीं माने और सारी हदें पार करते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट पर लकड़ी से वार किया. मामले में अलीराजपुर एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि " महिला घर में अकेली थी, उसके पति की मौत हो चुकी है. जबकि बच्चे बाहर थे. तभी 5 से 6 बदमाश चांदी लूटने घर में घुसे और महिला के साथ सामुहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित महिला का इंदौर के एमवाय अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस इस मामले में बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है.
एसपी ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ दुष्कर्म और डकैती संबंधी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इस गंभीर अपराध को करने वाले आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी."
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बहरहाल इस घटना को लेकर पूरे बोरी क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोग थाना प्रभारी को निलंबित करने और अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.