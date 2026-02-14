ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सनसनी, अलीराजपुर में मां ने बच्चों संग की जान देने की कोशिश, तीनों की मौत

अलीराजपुर: मध्य प्रदेश के अलिराजपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आंबुआ में एक मां ने अपने तीन छोटे बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की. हालत बिगड़ने पर चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां तीनों बच्चों की उपचार के दौरान मौत हो गई. वहींं मां की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

तीन बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश

एसपी रघुवंश सिंह ने बताया कि, घटना शुक्रवार शाम की है. आंबुआ क्षेत्र के ग्राम अडवाड़ा में घरेलू कलह से परेशान होकर एक महिला नूरी बाई ने अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ जान देने की कोशिश की. धीरे-धीरे चारों की हालत बिगड़ने लगी जहां उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां बेटी सावित्री की मौत हो गई. जबकि कार्तिक, दिव्या और मां नूरीबाई को डॉक्टरों ने दाहोद रेफर कर दिया. रास्ते में कार्तिक और दिव्या ने भी दम तोड़ दिया. जबकि नूरीबाई का इलाज दाहोद में जारी है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.''