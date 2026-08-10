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धर्म परिवर्तन की पंचायत ने मृत्यु के बाद दी सजा, नहीं करने दिया मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार

अलिराजपुर में आदिवासी द्वारा धर्म बदलने पर सार्वजनिक मुक्तिधाम में नहीं करने दिया गया अंतिम संस्कार, निजी खेत में परिजनों ने दी अंतिम विदाई. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

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अलिराजपुर निजी खेत में परिजनों ने किया अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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अलीराजपुर: आदिवासी अंचल में रूढ़िवादी परंपराओं और पंचायत के फरमानों का असर मृत्यु के बाद भी पीड़ित का पीछा नहीं छोड़ता है. ताजा उदाहरण अलीराजपुर जिले के नानपुर क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां 45 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु के बाद सार्वजनिक मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार करने से रोक दिया गया. मृतक का दोष यह था कि उसने आदिवासी जीवन शैली छोड़कर धर्म विशेष को अपना लिया था. खरपई गांव की यह घटना है जहां समाज के ठेकेदारों ने मृत्यु होने के बाद कठोर निर्णय लेते हुए सार्वजनिक जगह पर मृतक बोंदर सिंह का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया. दुखी होकर परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार अपने खुद के खेत में ही कर दिया.

दरअसल, अलीराजपुर जिले के खरपई गांव के रहने वाले बोंदर सिंह की कैंसर की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी. धर्म और सामाजिक परंपराओं के टकराव एवं सामाजिक पंचायत के फैसले को हरहाल में मनवाने की जिद की वजह से बोंदर सिंह को बीमारी से जूझते हुए सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा.

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मृतक बोंदर सिंह (ETV Bharat)

अन्य धर्म अपनाने से सार्वजनिक मुक्ति धाम में नहीं होने दिया अंतिम संस्कार

वहीं, जब मृत्यु हुई तब भी सार्वजनिक मुक्ति धाम में अंतिम विदाई भी गांव के लोगों ने नहीं होने दी. मृतक के बेटे प्रदीप ने बताया कि "पिता ने कुछ साल पहले अन्य धर्म अपना लिया था जिसके तौर तरीके और प्रार्थना से गांव के लोगों को दिक्कत थी. पिता की मृत्यु के बाद हमें सार्वजनिक मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया."

Alirajpur not allowed last rites public crematorium
सार्वजनिक मुक्तिधाम में नहीं करने दिया अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

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इस मामले में गांव के सरपंच और पटेल मानसिंह का कहना है कि "आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का काम करने पर सामाजिक पंचायत ने बोंदर सिंह का विरोध किया था." इस मामले में तहसीलदार मंजू डावर ने बताया कि "घटना के बारे में कोई शिकायत तो पुलिस थाने या हमारे कार्यालय में नहीं मिली है. मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आने के बाद इस बारे में जानकारी ली जा रही है. यदि ऐसी घटना हुई है तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी."

मानव अधिकार आयोग से पीड़ित पक्ष ने की शिकायत

इस मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष ने मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखकर की है. वहीं, कैंसर से पीड़ित बोंदर सिंह की मृत्यु के बाद गहरे शोक में डूबे परिवार को गांव के विरोध का सामना करना पड़ा और अंत में अपने खेत में ही पिता को अंतिम विदाई देनी पड़ी है.

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