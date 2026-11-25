इनके जादू के मोदी भी मुरीद, जैकेट पर रंगों को जिंदा कर देती हैं अलीराजपुर की साक्षी
पेंटिंग का अनूठा हुनर, जैकेट पर साकार हुआ ट्राइबल कल्चर, पेंटिंग के जरिए ट्राइबल आर्ट को पहचान दिलाने का अनूठा प्रयास. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:22 PM IST
अलीराजपुर/इंदौर : मध्य प्रदेश के ठेठ आदिवासी अंचल अलीराजपुर की रहने वाली साक्षी की कला के पीएम मोदी से लेकर मोहन यादव तक मुरीद हैं. अलीराजपुर के जोबट की रहने वाली साक्षी को बचपन से ही पेंटिंग का शौक रहा है. पढ़ाई लिखाई के बाद जब खुद पैरों पर खड़े होने का मौका आया तो साक्षी ने अपने हुनर को ही स्वरोजगार बना लिया. उन्होंने आदिवासी अंचल में पहनी जाने वाली कॉटन की जैकेट पर अपने पारंपरिक जनजीवन और रहन-सहन की कृतियों को रंगना शुरू कर दिया, जो आज मध्य प्रदेश ही नहीं दुनियाभर में आकर्षण का केंद्र हैं.
इसके बाद साक्षी ने जब अपने हाथों से पेंट की गई जैकेट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भेजना शुरू किया तो जैकेट की जमकर डिमांड आने लगी. इसके बाद साक्षी ने इसी काम को अपना रोजगार बना लिया.
8 साल से जैकेट में जादू बिखेर रहीं साक्षी
बीते 8 साल से साक्षी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा देशभर में लगने वाले आर्ट एंड कल्चर मेलों में साक्षी अपने प्रोडक्ट्स बिक्री के लिए रख रही हैं. इंदौर में आयोजित आदि महोत्सव में पहुंची साक्षी बताती हैं कि कॉटन की जैकेट पर पक्के फैब्रिक पेंट से आदिवासी अंचल की कला संस्कृति को हूबहू साकार करने में पूरा एक दिन लग जाता है. कपड़ों पर पेंटिंग के दौरान यदि एक बूंद भी गलत जगह गिर जाए, तो जैकेट के साथ सारे रंग भी बेकार हो जाते हैं. इसलिए यह काम बड़ी बारीकी और सावधानी से करना होता है.
जैकेट में नजर आ रही आदिवासी कला-संस्कृति
साक्षी ने बताया कि देश और दुनिया में जो लोग आदिवासी रहन-सहन और वहां के चटक रंगों से बनी कलाकृतियों के बारे में नहीं जानते, उनकी उत्सुकता पेंटिंग को देखकर और जैकेट की खरीदारी के दौरान नजर आती है. साक्षी ने बताया कि आदिवासी अंचल की कला-संस्कृति पुराने दौर से ही कितनी समृद्ध रही है. साक्षी कहते हैं, '' ये सब दुनिया को दिखाने के लिए कोई और मौका नहीं मिला तो मैंने पारंपरिक जैकेट पर इसे साकार करने का फैसला किया, जो अब खास पसंद किया जा रहा है.''
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मोदी और मोहन भी जैकेट के मुरीद
साक्षी बताती हैं, '' दिल्ली में पिछले साल जब 16 से 24 फरवरी को आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था तो हमारे स्टॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और जैकेट की तारीफ की थी. इस दौरान मैंने प्रधानमंत्री जी को भी अपनी खास जैकेट पहनाई थी.'' इसके बाद भारत सरकार ने आदि महोत्सव के विभिन्न आयोजनों में साक्षी के साथ प्रधानमंत्री के फोटो और संवाद को ही महोत्सव का ब्रांड इमेज बना लिया था. इतना ही नहीं साक्षी ने प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू को पीपल के पत्ते पर उन्हीं की फोटो बनाकर भेंट की थी. साक्षी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी अलीराजपुर दौरे पर अपने हाथों से बनी खास पेंटिंग वाली जैकेट पहना चुकी हैं.
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अपनी संस्कृति को विस्तार देने की पहल
साक्षी का कहना है कि जैकेट पर पेंटिंग करते-करते उन्होंने आदिवासी कल्चर को प्रमोट करने का फैसला किया है. अब इंदौर में वैष्णो धाम पर मौजूद एक स्थान से वह अपनी पेंटिंग के साथ तैयार जैकेट की सोशल मीडिया के जरिए प्रमोशन के साथ बिक्री भी कर रही हैं. उन्होंने कहा, '' यह काम अन्य कई महिलाएं भी सीख रही हैं जो हमारे काम में हाथ बंटाती हैं. ''