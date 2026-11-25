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इनके जादू के मोदी भी मुरीद, जैकेट पर रंगों को जिंदा कर देती हैं अलीराजपुर की साक्षी

8 साल से जैकेट में जादू बिखेर रहीं साक्षी ( Etv Bharat Graphics )

अलीराजपुर/इंदौर : मध्य प्रदेश के ठेठ आदिवासी अंचल अलीराजपुर की रहने वाली साक्षी की कला के पीएम मोदी से लेकर मोहन यादव तक मुरीद हैं. अलीराजपुर के जोबट की रहने वाली साक्षी को बचपन से ही पेंटिंग का शौक रहा है. पढ़ाई लिखाई के बाद जब खुद पैरों पर खड़े होने का मौका आया तो साक्षी ने अपने हुनर को ही स्वरोजगार बना लिया. उन्होंने आदिवासी अंचल में पहनी जाने वाली कॉटन की जैकेट पर अपने पारंपरिक जनजीवन और रहन-सहन की कृतियों को रंगना शुरू कर दिया, जो आज मध्य प्रदेश ही नहीं दुनियाभर में आकर्षण का केंद्र हैं.

साक्षी का जैकेट वाला जादू (Etv Bharat Graphics) इसके बाद साक्षी ने जब अपने हाथों से पेंट की गई जैकेट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भेजना शुरू किया तो जैकेट की जमकर डिमांड आने लगी. इसके बाद साक्षी ने इसी काम को अपना रोजगार बना लिया.