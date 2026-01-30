ETV Bharat / state

अलीराजपुर में 20 करोड़ का घोटाला, ED की चार्जशीट में मास्टरमाइंड BEO के काले कारनामे

अलीराजपुर में 20 करोड़ का घोटाला, ईडी की चार्जशीट ( ETV BHARAT )

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक "मुख्य आरोपी कमल राठौड़ ने शिक्षा विभाग की शासकीय योजना की राशि में से करीब साढे़ 14.5 करोड रुपए का गबन किया."

अलीराजपुर में शिक्षा विभाग में घोटाले पर ईडी का प्रेस नोट (ETV BHARAT)

प्रवर्तन निदेशालय के इंदौर जोनल द्वारा अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा स्थित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में हुए गबन कांड को लेकर 6 जनवरी को नोटिस जारी किए गए थे. इसमें मुख्य आरोपी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमल राठौर था. इसके अलावा कार्यालय के अन्य 5 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनके खिलाफ ईडी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं.

इंदौर : मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले अलीराजपुर में गरीब बच्चों के लिए संचालित योजनाओं की राशि हड़प ली गई. अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में 20.47 करोड़ रुपए की राशि आरोपियों ने अपने खातों में ट्रांसफर करा ली. इसके बाद इस राशि से प्रॉपर्टी खरीदी गई. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्य आरोपी के साथ ही 5 लोगों के खिलाफ विशेष न्यायालय में गुरुवार को चार्जशीट पेश की.

फर्जी भुगतान दिखा करोड़ों हड़पे

ईडी की चार्जशीट के अनुसार "राशि निकालने के लिए पासवर्ड और अन्य प्रक्रिया कमल राठौर के अधीन थी. इसलिए उसने अकेले ही अप्रैल 2018 से लेकर जुलाई 2023 के दौरान स्कूल शिक्षा योजना की राशि अपने खाते में डाली, जिसके लिए उसने फर्जी भुगतान दर्शाया. इसके अलावा अन्य 5 कर्मचारियों के खाते में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम और विभिन्न योजनाओं की राशि ट्रांसफर की. इस दौरान करीब 20.47 करोड रुपए का गबन हुआ."

ईडी ने एक्स पर भी दी जानकारी (ETV BHARAT)

घोटाले की राशि से अचल संपत्ति खरीदी

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अलीराजपुर के कठ्ठीवाडा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी. जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी कमल राठौड़ ने इस घोटाले को अंजाम दिया. सरकारी राशि का उपयोग तरह-तरह की अचल संपत्ति खरीदने में किया गया. इसके दस्तावेज भी जांच टीम ने बरामद किए हैं.

ईडी ने 25 लाख नगद जब्त किए थे

कार्रवाई के दौरान 25 लाख रुपए की नगद राशि भी जब्त की गई थी, जिसे फ्रीज किया गया है. इस मामले में पिछले साल 7 अगस्त को आरोपी कमल राठौर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद ईडी की टीम ने इसके पास से 4.3 करोड रुपए की 14 संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए, जिन्हें अस्थाई रूप से कुर्क किया गया है. अब प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है.