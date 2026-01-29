अलीराजपुर में हर घर से इकट्ठा होगा 1-1 चम्मच घी, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर जलेगा अखंड दीप
अलीराजपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ग्रामीणों से एकत्रित करेगा एक-एक चम्मच घी, 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर जलेगा अखंड दीप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 1:39 PM IST
अलीराजपुर: छोटे से गांव भाबरा में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्म जन्मस्थली पर अखंड ज्योति जलाने का कार्य राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कर रहा है. शुद्ध देसी घी से अखंड दीप ज्योति को जलाया जाएगा. जिसके लिए किसान महासंघ के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से हर घर से एक-एक चम्मच घी का योगदान और सहयोग एकत्रित कर रहे हैं. रतलाम में अखंड दीप प्रज्वलन यात्रा लेकर पहुंचे किसान महासंघ के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को अमर शहीद की जन्मस्थली पर जगद्गुरु शंकराचार्य के कार्यक्रमों द्वारा अखंड दीप ज्योति को प्रज्वलित किया जाएगा.
3 साल पहले दीप जलाने की हुई थी शुरुआत
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रांत अध्यक्ष घनश्याम पटेल ने बताया कि "संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्काजी के मार्गदर्शन से पंजाब के हुसैनी वाला स्थित बिस्मिल्लाह खान, सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु की समाधि स्थल पर अखंड दीप ज्योति प्रज्वलित करने की शुरुआत की गई थी. 3 सालों से सफलतापूर्वक अखंड ज्योति बरकरार रखने के बाद अब संगठन महान क्रांतिकारी भी उनके स्मारक स्थल पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करने जा रहा है."
हर घर से ले रहे हैं एक चम्मच घी का सहयोग
प्रांतीय संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार ने बताया कि "इसके लिए मध्य प्रदेश के गांव-गांव में संगठन के कार्यकर्ता अखंड दीप प्रज्वलन यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं और ग्रामीण जनों से एक-एक चम्मच घी का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं."
किसानों का मिल रहा भरपूर सहयोग
किसान महासंघ के घनश्याम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि "देश के शहीदों और क्रांतिकारियों के स्मारकों की दुर्दशा को देखते हुए, किसान महासंघ द्वारा आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों के स्मारक, समाधि स्थल और जन्म स्थल पर देसी घी का अखंड दीप प्रज्वलित करने के उद्देश्य से संगठन कार्य कर रहा है. जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों का भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है.
रतलाम में किसानों की समस्या और दीप प्रज्वलन यात्रा लेकर पहुंचे किसान नेताओं ने किसानों एवं आम लोगों से अखंड दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में सहयोग करने और बड़ी संख्या में 27 फरवरी को भाबरा पहुंचने का आह्वान किया है.