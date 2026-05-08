अलीराजपुर में दूल्हे के स्वागत में तीन सास, 3 पत्नी और 9 बच्चों के साथ रहते हैं दुल्हन के पिता
अलीराजपुर में एक दूल्हे का स्वागत करने द्वार पर पहुंची तीन सास, दुल्हन के पिता ने रचाई तीन शादियां, साथ रहता है परिवार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 2:20 PM IST
अलीराजपुर: आज के समय में शादियां भी चर्चा का विषय बन गई है. शादियों को लेकर कई खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में देखने मिलती हैं, जहां कुछ अलग होता है. कही लड़की बुलेट या घोड़ी से बारात लेकर जाती है, तो कहीं दूल्हा हेलीकॉप्टर या बैलगाड़ी से अपनी दुल्हनिया लेने जाता है. इसी तरह एक और शादी का नजारा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में देखने मिला. जहां बारात तो आम तरीके से पहुंची, लेकिन दामाद के इंतजार में एक नहीं बल्कि तीन सास गेट पर खड़ी मिलीं.
नानपुर में एक शादी बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है. इस शादी में दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए तीन सास एवं एक ससुर मौजूद थे. जिन्होंने बारातियों का जोरदार स्वागत किया है. जी हां दूल्हे राजा की नाक खींचने की रस्म के लिए स्वागत द्वार पर एक नहीं तीन सास मौजूद थीं. जिन्हें देखकर दूल्हे राजा भी दंग रह गए. दरअसल, नानपुर के पूर्व सरपंच समरथ मौर्य की दो बेटियों की शादी का अवसर था. इस मौके पर समरथ और उनकी तीन पत्नी बारातों का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे.
सरपंच रहते हुए समरथ मौर्य की तीसरी शादी भी मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी. जब दो पत्नियों की स्वीकृति और मौजूदगी में उन्होंने तीसरी शादी रचाई थी. इसके बाद अब उनकी बेटियों की शादी भी सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि पति और तीन पत्नियों सहित 9 बच्चों का यह परिवार एक ही छत के नीचे रहता है और हर सुख और दुख में एकजुट और साथ है.
एक पत्नी सरपंच, दूसरी पंच और तीसरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
दरअसल, आदिवासी समाज में एक से अधिक शादी का प्रचलन है. इन शादियों को समाज की मान्यता तो मिलती है, लेकिन कानूनन मान्यता नहीं मिलती, लेकिन एक पति और तीन पत्नियों वाले इस परिवार में आपसी सामंजस्य और स्वीकार्यता ऐसी है कि पहली पत्नी की दोनों बेटियों की शादी में तीनों पत्नियों ने शिरकत की और कन्यादान किया है. समरथ की पहली पत्नी नान बाई शासकीय स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है.
वहीं, दूसरी पत्नी मेलाबाई वर्तमान में पंच है. वहीं, तीसरी पत्नी सकरी नानपुर ग्राम पंचायत की सरपंच है. तीन पत्नियों के अलावा समरथ के 9 बच्चे हैं, जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं. समरथ मौर्य ने बताया कि "उनके आदिवासी समाज में एक से अधिक शादी करने की परंपरा है. मेरी पत्नियों की सहमति से ही तीसरी शादी की थी और हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं. दोनों बेटियों की शादी में माता-पिता के रूप में सभी रस्मों को तीनों पत्नियों के साथ निभाया है."
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बिना दहेज, शराब और डीजे के संपन्न हुई शादी
अपनी तीन पत्नियों के साथ बारात का स्वागत करने के अलावा यह शादी बिना दहेज, शराब और डीजे के संपन्न हुई है. इस चर्चित शादी में शिरकत करने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान भी पहुंचे. समरथ मौर्य की बेटियों करिश्मा और सपना की शादी का अवसर था. आमतौर पर आदिवासी समाज में लड़के वालों से चांदी के आभूषणों के रूप में दहेज लिया जाता है, लेकिन दोनों बेटियों की शादी में दहेज, शराब और डीजे को प्रतिबंधित रखा गया था.
वहीं, सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना जब दोनों बारातों के स्वागत के समय दुल्हन के पिता के साथ तीनों पत्नियां मौजूद रहीं. बहरहाल अलीराजपुर के नानपुर में हुई यह शादी चर्चित हो रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी इस शादी के वीडियो पॉपुलर हो रहे हैं.