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फरीदाबाद में 3D प्रिंटिंग से बनेंगे दिव्यांगों के सहायक उपकरण, एलिम्को के अत्याधुनिक सेंटर का शुभारंभ

फरीदाबाद में एलिम्को के नए ऑक्सिलियरी प्रोडक्शन सेंटर का उद्घाटन. 3D प्रिंटिंग के जरिए दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक उपकरण तैयार किए जाएंगे.

ALIMCO NEW AUXILIARY PRODUCTION
ALIMCO NEW AUXILIARY PRODUCTION (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 10:19 AM IST

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फरीदाबाद: भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी ALIMCO के नए ऑक्सिलियरी प्रोडक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया. इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया, जिनके साथ कृष्ण पाल गुर्जर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. उद्घाटन के बाद मंत्रियों ने पूरे प्लांट का निरीक्षण किया और यहां स्थापित नई तकनीकों का जायजा लिया. ये केंद्र आधुनिक तकनीक से लैस है और इसे खास तौर पर दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

SMT और 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनेगा नया इकोसिस्टम: इस उत्पादन इकाई में Surface Mount Technology (SMT) आधारित चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है, जो देश में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है. साथ ही यहां 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण तैयार किए जाएंगे. इन तकनीकों के जरिए उपकरणों को ज्यादा सटीक, टिकाऊ और किफायती बनाया जा सकेगा. इससे न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि जरूरतमंद लोगों तक तेजी से उपकरण पहुंचाने में भी मदद मिलेगी.

फरीदाबाद में 3D प्रिंटिंग से बनेंगे दिव्यांगों के सहायक उपकरण, एलिम्को के अत्याधुनिक सेंटर का शुभारंभ (Etv Bharat)

'आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई रफ्तार': कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि "ये केंद्र सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है." उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वदेशी SMT चिप निर्माण से आत्मनिर्भर भारत मिशन को नई ताकत मिलेगी. उनका मानना है कि इस तरह के प्रयास भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करेंगे और देश तकनीकी रूप से और मजबूत बनेगा.

विभाग के बजट में बढ़ोतरी और फरीदाबाद की भूमिका: केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के चलते बजट में कई गुना वृद्धि हुई है. उन्होंने फरीदाबाद की औद्योगिक पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि ये केंद्र तकनीकी विकास को नई दिशा देगा. उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी गति देगा.

दिव्यांगजनों को मिलेंगे आधुनिक उपकरण: कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को आधुनिक सहायक उपकरण भी वितरित किए गए. इनमें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, एडवांस व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग शामिल रहे. इन उपकरणों को पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. ये पहल सीधे तौर पर उनकी जिंदगी को आसान बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगी.

उत्तर भारत के लिए बनेगा बड़ा सहारा: ये नया केंद्र न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत के दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है. यहां तैयार होने वाले उपकरण हजारों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. कुल मिलाकर फरीदाबाद में शुरू हुआ ये अत्याधुनिक सेंटर सामाजिक और तकनीकी दोनों स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले समय में बड़ा असर दिखा सकता है.

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