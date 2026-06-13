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असम विमान हादसे में अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा शहीद, 2014 में वायुसेना में हुए थे भर्ती, शादी की चल रही थी तैयारी

अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा शहीद. ( Photo Credit; Family )

अलीगढ़ : असम के जोरहाट स्थित रोरिया एयर फोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के एएन-32 परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना में अलीगढ़ के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का निधन हो गया. हादसे की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया है. जितेंद्र के असमय निधन से उनके परिवार के साथ-साथ क्षेत्र के लोग भी गहरे सदमे में हैं. शनिवार सुबह वायुसेना का एएन-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के अलावा स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की भी मृत्यु हो गई. अलीगढ़ निवासी जितेंद्र शर्मा वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे. उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से परिवार और जिले का नाम रोशन किया. परिवार में उनकी मां के अलावा दो बड़े भाई रमाकांत शर्मा और भूपेंद्र शर्मा हैं. जितेंद्र परिवार में सबसे छोटे थे. करीब 12 वर्ष पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था.