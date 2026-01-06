ETV Bharat / state

पाकिस्तान से बेटे की 'घर वापसी' के लिए माता-पिता की गुहार; अलीगढ़ DM कार्यालय में फूट-फूटकर रोए

कृपाल सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि उनका परिवार मजदूरी करता है. आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है.

पाकिस्तान से बेटे की 'घर वापसी' के लिए माता-पिता की गुहार.
पाकिस्तान से बेटे की 'घर वापसी' के लिए माता-पिता की गुहार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 9:00 AM IST

Updated : January 6, 2026 at 9:39 AM IST

अलीगढ़: पाकिस्तान की जेल में बंद अलीगढ़ निवासी युवक बादल बाबू को भारत वापस लाने की मांग को लेकर उसके परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. परिजनों ने डीएम से मुलाकात करके प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. डीएम कार्यालय पहुंचे माता-पिता ने रोते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

बादल के पिता कृपाल सिंह ने बताया कि बेटे की सजा पूरी हो गई है. जुर्माना न दे पाने के कारण उसकी भारत वापसी नहीं हो पा रही है. पिता ने कहा कि इसी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के पास आए हैं. उन्होंने कहा कि जुर्माना कैसे और किस प्रक्रिया से भरा जाएगा? इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

भावुक हुए माता-पिता: कृपाल सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि उनका परिवार मजदूरी करता है. आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. 5 हजार रुपए की रकम जुर्माने के रूप में देना उनके लिए आसान नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं. इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन बेटे के लिए कहीं से इंतजाम करेंगे. आखिर वह हमारा बेटा है, बचपन से पाला है. कौन मां-बाप अपने बेटे को ऐसे छोड़ सकता है.

बादल के पिता कृपाल सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

धर्म परिवर्तन की जानकारी नहीं: परिजनों ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, कि बादल बाबू ने पाकिस्तान की जेल में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है. इस विषय में उन्हें केवल मीडिया और बाहरी स्रोतों से ही पता चला हैं. परिवार को आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है.

हालांकि, यह जरूर बताया गया कि पाकिस्तानी युवती सना रानी के प्रेम में पड़ने के बाद बादल बाबू भारत लौटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जो परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है.

सरकार से मदद की गुहार: पिता कृपाल सिंह ने बताया कि उनके बेटे के मामले में वकील फियाज रामे ने काफी मदद की है. लगातार कानूनी सहयोग कर रहे हैं. परिजनों ने कहा कि वह केवल जिला प्रशासन ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं.

विदेश मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है. उनका कहना है कि सरकार मानवीय आधार पर उनके बेटे की वापसी का रास्ता निकाले और जुर्माने के भुगतान में मदद करे. डीएम कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने परिजनों की बात सुनी और ज्ञापन स्वीकार किया.

