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प्यार के चक्कर में पाकिस्तान गया था अलीगढ़ का युवक; जेल में हुई किडनी और आंतों की बीमारी, सरकार से वतन वापसी की अपील

जेल में बादल की किडनी और आंतों में सूजन हो गई. माता-पिता ने पीएम नरेंद्र मोदी से उसकी जल्द वतन वापसी की गुहार लगाई है.

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अलीगढ़ के खिटकारी गांव में पसरा सन्नाटा: माता-पिता बोले- 'राजनयिक स्तर पर बचाई जाए बेटे की जान' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:14 PM IST

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अलीगढ़: प्यार की तलाश में दो साल पहले गैर-कानूनी तरह से पाकिस्तान पहुंचा अलीगढ़ का युवक आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. थाना बरला क्षेत्र के गांव खिटकारी निवासी बादल बाबू की तबीयत पाकिस्तान की जेल में अचानक बिगड़ गई है.

परिजनों का दावा है कि उसकी किडनी और आंतों में सूजन आ गई है, जिसके चलते उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया है. बेटे की खराब हालत की खबर मिलते ही गांव में रहने वाले उसके बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.

दो साल पहले सरहद पार करने वाले यूपी के युवक की हालत नाजुक, मां बोलीं- 'निवाला तक गले से नहीं उतर रहा' (Video Credit: ETV Bharat)

फेसबुक फ्रेंड के प्यार में पार की थी सरहद: अब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर अपने बेटे को सकुशल भारत वापस लाने की गुहार लगाई है. परिजनों के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले बादल बाबू पाकिस्तान की रहने वाली सना रानी के प्रेम में पड़कर सीमा पार चला गया था. इसके बाद से वह वहीं रह रहा है. इस दौरान परिवार लगातार उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि वह भारत नहीं लौट सका.

पाकिस्तान सरकार ने भेजा था पत्र: अब हालात तब और गंभीर हो गए, जब कुछ दिन पहले बादल बाबू ने अपने माता-पिता को फोन कर अपनी खराब तबीयत की जानकारी दी. उसने बताया कि उसकी किडनी और आंतों में सूजन है और वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है. बेटे की यह बात सुनते ही माता-पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई. तब से परिवार हर पल उसकी सलामती की दुआ कर रहा है.

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अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट रहा बीमार युवक का पिता. (Photo Credit: ETV Bharat)

दो महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहा पीड़ित परिवार: बादल बाबू के पिता कृपाल ने बताया कि करीब दो महीने पहले पाकिस्तान सरकार की ओर से एक पत्र भेजा गया था. उस पत्र में उल्लेख था कि यदि भारत सरकार चाहे तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उनके बेटे को वापस भारत बुलाया जा सकता है. परिवार का कहना है कि इस पत्र के मिलने के बाद उन्होंने सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सहित कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजकर बेटे की वतन वापसी की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया. गांव खिटकारी में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की आंखें अब हर पल बेटे की राह देख रही हैं.

सरकार से की युवक के इलाज की व्यवस्था कराने की मांग: मां गायत्री देवी का कहना है कि जब से बेटे की बीमारी की खबर मिली है, तब से उनके गले से निवाला तक नहीं उतर रहा है. वह दिन-रात भगवान से बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही हैं. पिता कृपाल भी भावुक होकर कहते हैं कि अब उनकी उम्र ढल चुकी है और जीवन की सबसे बड़ी इच्छा केवल इतनी है कि एक बार उनका बेटा सकुशल अपने घर लौट आए. परिवार का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से लेकर केंद्र और राज्य सरकार तक हर स्तर पर गुहार लगाई है.

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गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी से युवक की वतन वापसी की अपील. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी से युवक की वतन वापसी की अपील: उनका विश्वास है कि यदि भारत सरकार राजनयिक स्तर पर पहल करे तो बादल बाबू की घर वापसी संभव हो सकती है. ऐसे में वे सरकार से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं. बादल बाबू की बीमारी की खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्रामीण भी परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि युवक की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसकी जल्द से जल्द भारत वापसी सुनिश्चित कराई जाए, ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके और उसके बूढ़े माता-पिता को अपने बेटे का साथ फिर से मिल सके. फिलहाल, पूरे परिवार की उम्मीदें सरकार के फैसले पर टिकी हैं. बूढ़ी मां की नम आंखें और पिता की कांपती आवाज सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, 'क्या हमारा बेटा फिर से अपने घर लौट पाएगा?'

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