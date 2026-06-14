ETV Bharat / state

अलीगढ़ में 50 हजार रुपये की सुपारी देकर पड़ोसी ने कराई थी महिला पर फायरिंग, तीन गिरफ्तार

रंजिश के चलते पड़ोसी ने महिला को डराने और सबक सिखाने की नीयत से सुपारी दी थी.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 10:53 PM IST

|

Updated : June 14, 2026 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : रोरावर थाना क्षेत्र के नीवरी गांव में 6 जून को महिला पर हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि महिला को सबक सिखाने और पुरानी रंजिश में उसके पड़ोसी ने ही 50 हजार रुपये की सुपारी देकर गोली चलवाई थी. पुलिस ने मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक, दो अवैध तमंचे तथा सुपारी की रकम में से 7,200 रुपये बरामद किए गए हैं.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने रविवार को बताया, 6 जून को रोरावर क्षेत्र के नीवरी गांव में एक महिला पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी. फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की.

पुलिस ने किया मामले का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना के खुलासे के लिए थाना रोरावर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम गठित की गई. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. जांच में पता चला कि महिला और उसके पड़ोसी के बीच लंबे समय से विवाद और रंजिश चली आ रही थी. इसी रंजिश के चलते पड़ोसी ने महिला को डराने और सबक सिखाने की नीयत से 50 हजार रुपये की सुपारी देकर शूटरों को फायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी थी.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनैद और दिलशेर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की. दिलशेर मुख्य आरोपी है. पुलिस के अनुसार, सुपारी की रकम का अधिकांश हिस्सा खर्च हो चुका था, जबकि 7,200 रुपये बरामद कर लिए गए हैं. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक सिविल लाइंस क्षेत्र से चोरी की गई थी. पुलिस ने बाइक को भी बरामद कर लिया है.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. इस खुलासे के बाद महिला पर हुई फायरिंग की घटना का पर्दाफाश हो गया है और पुलिस ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने का दावा किया है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ मेट्रो के यात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात, देशभर में कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए इसके बड़े फायदे

Last Updated : June 14, 2026 at 11:04 PM IST

TAGGED:

ALIGARH WOMAN SHOOTING CASE
ALIGARH NEWS
UP CRIME
अलीगढ़ में महिला पर फायरिंग केस
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.