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Rare Twins; अलीगढ़ में 2 सिर, 4 हाथ-4 पैर वाले बच्चों को जन्म, प्रसूता की मौत

अलीगढ़ : सासनी गेट थाना क्षेत्र स्थित जिला महिला अस्पताल में महिला ने दो सिर, चार पैर और चार हाथ वाले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. दोनों नवजातों के धड़ आपस में जुड़े हुए हैं. क्षेत्र के लोग इसे चमत्कार मानकर चर्चा कर रहे हैं. हालांकि प्रसव के बाद महिला ने दम तोड़ दिया. नवजात बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं डाॅक्टर इसे बेहद दुर्लभ श्रेणी का मामला बता रहे हैं.

अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके बिहारी नगर के रहने वाले आकाश कुमार की पत्नी नीरू को प्रसव पीड़ा के चलते जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रसव के लिए ऑपरेशन करने की सलाह दी गई. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा ने ऑपरेशन किया तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन बच्चों को आपस में जुड़ा देख सभी हैरान हो गए. दोनों बच्चों के धड़ आपस में जुड़े थे. हालांकि अलग-अलग दो सिर, चार हाथ और चार पैर अलग-अलग थे.

जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मोहम्मद तैयब खान ने बताया कि बच्चों की हालत देखने के बाद प्रसूता को पोस्टपार्टम साइकोसिस के कारण गहरा सदमा लगा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. प्रसूता को तत्कार जेएन मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया, लेकिन परिजन उसे क्वार्सी के एक निजी अस्पताल लेकर गए. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हालांकि नवजात बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चंचल वार्ष्णेय ने बताया कि जब निषेचित अंडा पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाता. निषेचन क्रिया 13 से 17 दिन के बीच होती है. तभी इस तरह के जुड़े हुए जुड़वा बच्चों का जन्म होता है. हालांकि यह बेहद दुर्लभ के साथ संवेदनशील भी होता है. यह स्थिति ‘कंजॉइन्ड ट्विन्स’ यानी जुड़े हुए जुड़वा बच्चों की श्रेणी में आती है, जो लाखों में एक बार देखने को मिलती है.