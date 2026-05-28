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अलीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम ने ली करवट, धूल भरी आंधी और तेज बारिश से गिरा तापमान

44 डिग्री तक पहुंच गया था पारा: पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था. आसमान से बरसती आग, तेज धूप और जानलेवा लू के कारण लोगों का दोपहर में घरों से निकलना पूरी तरह मुश्किल हो गया था. हालांकि, इस आंधी-पानी ने गर्मी का असर काफी हद तक कम कर दिया है और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं. मौसम विभाग द्वारा इस खराब मौसम को लेकर पहले ही जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया था.

आंधी से बिजली आपूर्ति हुई प्रभावित: बारिश शुरू होने से पहले अलीगढ़ शहर और ग्रामीण इलाकों में अचानक तेज धूल भरी आंधी चली. कई स्थानों पर आंधी के कारण पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जिससे बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह प्रभावित हुई. इसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे शहर की मुख्य सड़कें और निचले इलाके पानी से लबालब भर गए. इस बारिश के बाद पिछले कई दिनों से चल रहा भीषण गर्मी और लू का प्रकोप पूरी तरह थम गया.

अलीगढ़: अलीगढ़ में गुरुवार को अचानक मौसम ने करवट ली और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली. दोपहर बाद तेज हवाओं और आंधी-तूफान के साथ शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर का मौसम बेहद सुहावना कर दिया. कई दिनों से लगातार पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी के बीच हुई इस झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. इस बदलते मौसम के बाद शहरवासियों ने लंबे समय बाद उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली.

डीएम अविनाश कुमार ने जारी किया अलर्ट: मौसम विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने भी पूरे जनपद में हाई अलर्ट घोषित करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में आंधी-तूफान, तेज हवाएं, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है. ऐसे में सभी स्थानीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है. जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय हैं.

खराब मौसम में घर से बाहर न निकलने की सलाह: प्रशासन की ओर से सभी संबंधित विभागों को आपातकालीन स्थिति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें. प्रशासन द्वारा जारी विशेष एडवाइजरी में कहा गया है कि आंधी-तूफान के दौरान घरों के सभी विद्युत उपकरण बंद रखें. इसके अलावा यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो मौसम खराब होने पर किसी सुरक्षित पक्के स्थान पर रुक जाएं.

पेड़ों और बिजली के खंभों से बनाएं दूरी: एडवाइजरी के अनुसार लोगों को टिन शेड, पुराने व जर्जर भवनों, बड़े पेड़ों, मोबाइल टावरों और बिजली के खंभों से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए. इसके साथ ही आंधी के समय धातु की वस्तुओं के उपयोग से बचने और खुले में पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सख्त सलाह दी गई है. आकाशीय बिजली से बचाव को लेकर भी जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, जलाशयों और खेतों में कतई खड़े न रहें.

किसानों के लिए विशेष निर्देश जारी: विशेषकर किसानों को खेतों में काम करते समय मौसम के रुख को भांपकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने नागरिकों से मौसम संबंधी ताजा अपडेट्स रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और अन्य आधिकारिक सरकारी माध्यमों से लेते रहने की अपील की है. मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार 28 मई की शाम से लेकर 29 मई की शाम तक जिले में तेज आंधी और भारी बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है. प्रशासन ने प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा संबंधी इन संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि जान-माल के नुकसान को रोका जा सके.

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