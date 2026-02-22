ETV Bharat / state

अलीगढ़ में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, होटल कर्मचारी गिरफ्तार

रोरावर थाना क्षेत्र स्थित होटल का बताया जा रहा वायरल वीडियो.

थूक लगाकर रोटी बनाने का आरोप.
थूक लगाकर रोटी बनाने का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 7:56 AM IST

अलीगढ़ : रोरावर थाना क्षेत्र के एक होटल में खाने-पीने की स्वच्छता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि होटल कर्मचारी रोटी बनाते समय उस पर थूक लगा रहा है. वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी होटल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.



क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि 21 फरवरी को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ. वीडियो में एक व्यक्ति अपने ढाबे पर काम करते समय रोटी बनाते हुए उस पर थूक लगाता हुआ दिखाई दे रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित ढाबे की पहचान की गई. जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर होटल में काम करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. होटल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भी पत्र भेजा गया है.

क्षेत्राधिकारी के मुताबिक वीडियो रोरावर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके में स्थित एक होटल का है. वायरल क्लिप में एक व्यक्ति तंदूर पर रोटी बनाते समय उस पर थूक लगाता दिख रहा है. करीब छह-छह सेकंड के दो छोटे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए हैं. वीडियो दो से तीन दिन पहले का लग रहा है. वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों में नाराजगी जताई और पुलिस से शिकायत की.

