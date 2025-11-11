ETV Bharat / state

दुखद; बेकाबू ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर सवार मामा-भांजे की मौत, एक की हालत गंभीर

अलीगढ़ : गभाना थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत की हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना ट्रक और ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से हुई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजवाया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

हरदुआगंज थाना क्षेत्र के भटोला गांव निवासी राजू अपने ट्रैक्टर-ट्राली में धान लादकर चंडौस क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में बेचने गए थे. उनके साथ ध्रुव (भांजा) निवासी एटा चुंगी और पड़ोसी चित्रपाल भी थे. ध्रुव करीब एक हफ्ते पहले खेती-बाड़ी में मदद करने के लिए अपने मामा के घर आया था. धान बेचने के बाद तीनों देर रात घर वापस लौट रहे थे. रास्ते में गभाना थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित भाकरी गांव के पास अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्राली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए. स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी.





हादसे में घायलों को किसी तरह बाहर निकाल कर हाईवे एंबुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने राजू और ध्रुव को मृत घोषित कर दिया. चित्रपाल की हालत गंभीर बताई जा रही है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. जिला अस्पताल के डॉ. सचिन वर्मा ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. तीसरे घायल की हालत गंभीर है.