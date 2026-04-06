ETV Bharat / state

Transgender Bill के खिलाफ किन्नरों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी

अलीगढ़ में किन्नरों का प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )