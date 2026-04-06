Transgender Bill के खिलाफ किन्नरों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 3:00 PM IST
अलीगढ़ : ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अमेंडमेंट बिल 2026 के विरोध में किन्नर समाज आक्रोशित है. इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शन के दौरान किन्नर समाज के लोगों ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया और बिल को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा. किन्नर समाज ने मांगों पर ध्यान नहीं देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.
किन्नर समाज के प्रतिनिधि सूरज किन्नर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह संशोधित बिल उनकी धार्मिक आस्था और परंपराओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि किन्नर समाज का अस्तित्व त्रेता युग से है. उनकी पहचान किसी सरकारी प्रमाण पत्र या चिकित्सीय जांच पर आधारित नहीं हो सकती. उन्होंने श्रीराम से जुड़े धार्मिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि किन्नर समाज को सदियों से सम्मान मिला है और आज इस तरह की प्रक्रिया उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रही है.
सूरज किन्नर ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध शांतिपूर्ण है और उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी सीमित संख्या में प्रदर्शन की अनुमति मिली थी, जिसका पालन किया गया. हालांकि, सूरज ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
हिना किन्नर ने भी बिल का कड़ा विरोध किया है. हिना ने कहा कि नया बिल किन्नर समाज के अधिकारों के खिलाफ है. यह बिल उनके सम्मान और निजता पर सीधा हमला है. चिकित्सीय परीक्षण और प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अपमानजनक है. किन्नर समाज अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए इस तरह की जांच नहीं कराएगा. हिना ने कहा कि किन्नर समाज को एलजीबीटी समुदाय के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी अलग परंपरा और सामाजिक पहचान है.
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