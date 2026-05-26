अलीगढ़ में हृदय विदारक हादसा: ट्रक चालक को आई नींद की झपकी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
अकराबाद थाना क्षेत्र में NH-34 पर मंगलवार को हुई हृदय विदारक दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 2:40 PM IST
अलीगढ़ : अकराबाद थाना क्षेत्र में NH-34 पर मंगलवार को हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा पनैठी क्षेत्र के पास उस समय हुआ, जब पीछे से आ रहा पेपर रोल से भरा ट्रक आगे चल रहे बालू से लदे ट्रक में जोरदार तरीके से जा घुसा. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे लोग बुरी तरह फंस गए.
जानकारी के अनुसार कन्नौज से पेपर रोल लेकर एक ट्रक हरियाणा की ओर जा रहा था. ट्रक चालक शिवपाल के साथ उसका भाई, बेटा, बेटी और बेटी के दो छोटे बच्चे भी ट्रक में सवार थे. बताया जा रहा है कि देर रात सफर के दौरान चालक को नींद की झपकी आ गई. जिसके चलते ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे बालू से भरे ट्रक से टकरा गया. हादसे में वीरेंद्र (35) और नितेश (20) की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल तीन वर्षीय बच्ची सूर्यांशी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.
अकराबाद थाना प्रभारी रवि चंद्र ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया. हादसे के बाद NH-34 पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया गया है.