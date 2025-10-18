ETV Bharat / state

अलीगढ़ को मिलेगी दुर्गंध से मुक्ति; नया वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शहर से 15 किमी दूर बनेगा, नगर आयुक्त ने कंपनी का कॉन्ट्रेक्ट खत्म किया

नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: दीपावली से ठीक पहले नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शहरवासियों को स्वच्छता का बड़ा तोहफा देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. वर्षों से नगर निगम अलीगढ़ के साथ कार्यरत ए-टू-ज़ेड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ किया गया अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. शहर की गंदगी और दुर्गंध की लगातार बढ़ती समस्या पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने अब कचरा प्रबंधन के लिए नई दिशा तय की है. नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जागएा: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में अलीगढ़ नगर निगम शहर की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर बाहर 700 टन प्रतिदिन (TPD) क्षमता का नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि शहर आने वाले 50 वर्षों तक दुर्गंध और प्रदूषण से मुक्त रह सके. नया प्लांट पूरी तरह वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगा, जिससे न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधरेगी बल्कि आसपास के इलाकों में दुर्गंध की समस्या भी समाप्त होगी. गंदगी और दुर्गंध की समस्या होगी दूर. (Photo Credit: ETV Bharat) लंबे समय से चल रही थी लापरवाही: नगर निगम अलीगढ़ ने वर्ष 2010 में ए-टू-ज़ेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. के साथ अनुबंध किया था, जो 20 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहा. अनुबंध के अनुसार कंपनी को प्रतिदिन 220 मीट्रिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग करनी थी, लेकिन नगर आयुक्त के कई निरीक्षणों में यह पाया गया कि कंपनी केवल 80 से 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन ही प्रोसेस कर रही थी. इससे शहर में कचरे का ढेर बढ़ता गया और प्लांट के आसपास दुर्गंध फैलने लगी. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि कंपनी को कई बार सुधार के अवसर दिए गए, नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन न तो उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई और न ही अनुबंध की अन्य शर्तों का पालन हुआ. ऐसी स्थिति में अनुबंध समाप्त करना ही एकमात्र विकल्प था.