अलीगढ़ को मिलेगी दुर्गंध से मुक्ति; नया वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शहर से 15 किमी दूर बनेगा, नगर आयुक्त ने कंपनी का कॉन्ट्रेक्ट खत्म किया

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि लापरवाही के कारण ए-टू-ज़ेड कंपनी क के साथ कॉन्ट्रेक्ट को समाप्त कर दिया गया है.

अलीगढ़: दीपावली से ठीक पहले नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शहरवासियों को स्वच्छता का बड़ा तोहफा देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. वर्षों से नगर निगम अलीगढ़ के साथ कार्यरत ए-टू-ज़ेड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ किया गया अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. शहर की गंदगी और दुर्गंध की लगातार बढ़ती समस्या पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने अब कचरा प्रबंधन के लिए नई दिशा तय की है.

नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जागएा: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में अलीगढ़ नगर निगम शहर की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर बाहर 700 टन प्रतिदिन (TPD) क्षमता का नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि शहर आने वाले 50 वर्षों तक दुर्गंध और प्रदूषण से मुक्त रह सके. नया प्लांट पूरी तरह वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगा, जिससे न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधरेगी बल्कि आसपास के इलाकों में दुर्गंध की समस्या भी समाप्त होगी.

गंदगी और दुर्गंध की समस्या होगी दूर. (Photo Credit: ETV Bharat)

लंबे समय से चल रही थी लापरवाही: नगर निगम अलीगढ़ ने वर्ष 2010 में ए-टू-ज़ेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. के साथ अनुबंध किया था, जो 20 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहा. अनुबंध के अनुसार कंपनी को प्रतिदिन 220 मीट्रिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग करनी थी, लेकिन नगर आयुक्त के कई निरीक्षणों में यह पाया गया कि कंपनी केवल 80 से 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन ही प्रोसेस कर रही थी.

इससे शहर में कचरे का ढेर बढ़ता गया और प्लांट के आसपास दुर्गंध फैलने लगी. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि कंपनी को कई बार सुधार के अवसर दिए गए, नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन न तो उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई और न ही अनुबंध की अन्य शर्तों का पालन हुआ. ऐसी स्थिति में अनुबंध समाप्त करना ही एकमात्र विकल्प था.

निरीक्षण में सामने आई गंभीर खामियां: नगर आयुक्त ने 10 अगस्त 2025 को जब मथुरा रोड स्थित ए-टू-ज़ेड प्लांट का निरीक्षण किया, तो पाया गया कि प्लांट की निष्क्रियता के कारण शहर के कई हिस्सों में अवैध रूप से कूड़ा डंप किया जा रहा था. इससे आसपास के क्षेत्रों में भारी दुर्गंध फैल रही थी और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसी तरह 28 जुलाई 2025 की विभागीय जांच में भी प्लांट की कार्यक्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई थी.

नई नीति की ओर कदम: नगर आयुक्त ने बताया कि अब नगर निगम ने वैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरे (Solid Waste) के निस्तारण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. लक्ष्य है कि अगले 12 से 15 महीनों में शहर के 12 लाख टन लेगेसी वेस्ट (पुराना जमा कचरा) का पूर्ण निस्तारण कर दिया जाए.

उन्होंने बताया कि नया प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा, जिसमें ठोस कचरे का पुनर्चक्रण (Recycling) और ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी जोड़ी जाएगी. इससे शहर न केवल स्वच्छ बनेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अलीगढ़ एक उदाहरण पेश करेगा.

महापौर ने की सराहना: अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल ने नगर आयुक्त की कार्रवाई को सराहनीय बताया. उन्होंने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. नगर निगम अलीगढ़ की टीम और आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जो कदम उठाया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा.

शहर को मिलेगी कचरे के पहाड़ से आजादी: नगर आयुक्त का यह निर्णय अलीगढ़ को कचरे के पहाड़ और दुर्गंध की समस्या से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है. शहर के लोगों को अब उम्मीद है कि दीपावली का यह स्वच्छता उपहार अलीगढ़ की पहचान एक स्वच्छ, सुंदर और दुर्गंधमुक्त के रुप में बनेगी.

