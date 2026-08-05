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अलीगढ़ का नाम अब होगा हरिगढ़; जानें 600 साल में कितनी बार बदला गया नाम

यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना रह सकता है.

अलीगढ़ का नाम अब होगा हरिगढ़.
अलीगढ़ का नाम अब होगा हरिगढ़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 11:34 AM IST

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अलीगढ़: जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. शासन स्तर पर इस प्रस्ताव पर हलचल तेज हो गई है. राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव की ओर से जिला प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत और औचित्यपूर्ण रिपोर्ट मांगी गई है.

राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव सूरज कुमार यादव द्वारा जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया था. इसी प्रस्ताव के आधार पर जिला प्रशासन से पूरे मामले पर तथ्यात्मक और औचित्यपूर्ण आख्या जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

यह पहला अवसर नहीं है, जब अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग उठी है. वर्ष 2021 में जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था.

बैठक में जिले के सभी विधायकों और सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था. इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर भी इस संबंध में पत्र सौंपा था.

जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. अब राजस्व परिषद द्वारा इस मामले में रिपोर्ट मांगा जाना सकारात्मक संकेत है और उन्हें उम्मीद है कि शासन इस दिशा में आगे निर्णय लेगा.

दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में अलीगढ़ का नाम कई बार बदला जा चुका है. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार लगभग 600 वर्षों में शहर का नाम 5 बार परिवर्तित हुआ. सबसे प्राचीन नाम कोल था.

इसके बाद अलग-अलग शासकों के समय इसका नाम मुहम्मदगढ़, साबितगढ़, रामगढ़ और अंततः अलीगढ़ रखा गया. नाम परिवर्तन उस दौर की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों का प्रतीक रहा है.

अब शासन द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है. यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना रह सकता है.

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