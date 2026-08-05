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अलीगढ़ का नाम अब होगा हरिगढ़; जानें 600 साल में कितनी बार बदला गया नाम

अलीगढ़: जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. शासन स्तर पर इस प्रस्ताव पर हलचल तेज हो गई है. राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव की ओर से जिला प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत और औचित्यपूर्ण रिपोर्ट मांगी गई है.

राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव सूरज कुमार यादव द्वारा जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया था. इसी प्रस्ताव के आधार पर जिला प्रशासन से पूरे मामले पर तथ्यात्मक और औचित्यपूर्ण आख्या जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

यह पहला अवसर नहीं है, जब अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग उठी है. वर्ष 2021 में जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था.

बैठक में जिले के सभी विधायकों और सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था. इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर भी इस संबंध में पत्र सौंपा था.

जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. अब राजस्व परिषद द्वारा इस मामले में रिपोर्ट मांगा जाना सकारात्मक संकेत है और उन्हें उम्मीद है कि शासन इस दिशा में आगे निर्णय लेगा.