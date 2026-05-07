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अलीगढ़ का मनबढ़ टीचर : हाज़िरी पर किया बवाल, महिला प्रिंसिपल को जड़ा थप्पड़,वीडियो से हड़कंप

घटना के दौरान आरोपी ने जूते से पीटने और जान से मारने की धमकी भी दी. बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य शिक्षकों के साथ भी धक्का-मुक्की किए जाने का आरोप लगाया गया है.

अलीगढ़: अलीगढ़ जिले के धनीपुर ब्लॉक स्थित संविलियन विद्यालय सीहोर में एक महिला इंचार्ज प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट और अभद्रता का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि विद्यालय के सहायक अध्यापक राधा रमन उपाध्याय ने हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थित दर्ज किए जाने से नाराज होकर महिला प्रिंसिपल के साथ गाली-गलौज की और उन्हें थप्पड़ मारा.

मनमानी का विरोध पड़ा भारी: इंचार्ज प्रधानाध्यापक गीता यादव का आरोप है कि सहायक अध्यापक लंबे समय से अनुशासनहीनता कर रहे थे और बिना सूचना विद्यालय से गायब रहते थे. वह अक्सर बाद में आकर एक साथ कई दिनों की उपस्थिति दर्ज कर देते थे, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई थी. अधिकारियों के निर्देश पर जब गीता यादव ने उनकी अनुपस्थिति दर्ज की, तो गुरुवार को सहायक अध्यापक ने कार्यालय में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने जबरन रजिस्टर छीन लिया और विरोध करने पर प्रधानाध्यापक पर हमला कर दिया.

पहले भी सस्पेंड हो चुका है आरोपी शिक्षक: प्रधानाध्यापक के अनुसार, आरोपी शिक्षक का व्यवहार पहले से ही विवादित रहा है और वह पूर्व में भी अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित हो चुका है. घटना के बाद आरोपी शिक्षक ने जबरन रजिस्टर में दोनों समय के हस्ताक्षर किए और वहां से फरार हो गया. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पीड़ित प्रधानाध्यापक ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस और विभागीय अधिकारियों से की है.

हाजिरी रजिस्टर में 'एब्सेंट' लगाने पर भड़का शिक्षक, महिला प्रधानाध्यापक से की अभद्रता. (Photo Credit: ETV Bharat)

शिक्षा विभाग ने शुरू की मामले की जांच: खंड शिक्षा अधिकारी वीरेश कुमार ने बताया कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक की ओर से मारपीट और धमकी देने की शिकायत प्राप्त हुई है. विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया और मामले की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है. जांच रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को भेज दी गई है, जिसके आधार पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. विद्यालय परिसर में हुई इस हिंसक घटना से अन्य शिक्षकों और छात्रों में भी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.

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