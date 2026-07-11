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अलीगढ़ में सिंथेटिक पनीर का भंडाफोड़; 400 किलो पनीर नष्ट कराया, डेयरी सील, मिलावटखोरों पर FIR

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह और सहायक आयुक्त सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में आठ टीमों ने कार्रवाई की.

अलीगढ़ में नकली पनीर पकड़ा गया.
अलीगढ़ में नकली पनीर पकड़ा गया. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 2:08 PM IST

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अलीगढ़ : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटखोरी के खिलाफ जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक पनीर के संगठित कारोबार पकड़ा है. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह और सहायक आयुक्त (खाद्य) सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में गठित आठ टीमों ने चंदौस और गभाना क्षेत्र की सात डेयरियों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान कुल 23 नमूने लिए गए तथा संदिग्ध रसायन और अन्य सामग्री जब्त की गई. कार्रवाई के दौरान एक डेयरी से बरामद करीब 400 किलो संदिग्ध पनीर और लगभग 2000 लीटर मिश्रित घोल नष्ट कराया गया. संबंधित डेयरी को सील कर दिया गया है. एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया गया है.




मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में चंदौस क्षेत्र के गांव सुदेशपुर स्थित बरकत अली के डेयरी पर टीम पहुंची थी. जांच के दौरान रिफाइंड, पामोलिन ऑयल, अज्ञात रसायन, एसेंस, स्किम्ड मिल्क पाउडर और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली. यहां से मिश्रित दूध और पनीर के दो-दो नमूनों सहित कुल नौ नमूने एकत्र किए गए.

इसके अलावा गभाना क्षेत्र के सहजपुर की पांच डेयरियों पर भी कार्रवाई की गई. रूप कुमार शर्मा, चौधरी डेयरी, सिराज डेयरी, आरके डेयरी, चौहान डेयरी और कृष्णा डेयरी से मिश्रित दूध, पनीर तथा स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने लिए गए. सभी नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है.



प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस सिंथेटिक पनीर को तैयार करने में करीब 100 से 125 रुपये प्रति किलो की लागत आती है, उसे बाजार में 250 से 270 रुपये प्रति किलो तक बेचा जाता है. मुनाफे के लालच में यह अवैध कारोबार संगठित तरीके से संचालित हो रहा था. सुदेशपुर क्षेत्र में प्रतिदिन 700 से 800 किलो तक संदिग्ध पनीर तैयार किया जाता था. जिसकी आपूर्ति अलीगढ़ के अलावा दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई शहरों में होती थी. होटलों, ढाबों और थोक बाजारों में इसकी खपत अधिक होने के कारण यह नेटवर्क सक्रिय था.

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