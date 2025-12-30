ETV Bharat / state

महिला दारोगा की दबंगई, जाम में फंसी कार तो दंपति से की अभद्रता, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर

मेरठ के आबूलेन मार्केट का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने लिया एक्शन.

aligarh-sub-inspector-line-hajir-after-video-viral-bad behave with couple meerut
अलीगढ़ की महिला दारोगा की दबंगई. (X)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 9:47 AM IST

Updated : December 30, 2025 at 10:19 AM IST

मेरठ/अलीगढ़: मेरठ में महिला दारोगा की अभद्रता का मामला सामने आया है. महिला दारोगा ने एक कार में बैठे दंपति से गाली-गलौज और मारपीट की. धमकी देते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अलीगढ़ एसएसपी ने महिला दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया. वहीं उसकी विभागीय जांच भी बैठा दी गई है. बता दें कि महिला दारोगा वर्तमान में अलीगढ़ में तैनात है.


कब का मामला है: यह मामला मेरठ के आबूलेन मार्केट में रविवार का है. यहां का एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जानकारी के मुताबिक मार्केट में लगे जाम के बीच महिला दारोगा की कार फंस गई थी. उनकी गाड़ी के सामने एक कार आ गई थी. कार में दंपति सवार थे. इससे गुस्साई महिला दारोगा की नोंकझोक और अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं.

दारोगा की कार के कई चालान कट चुके: एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा का कहना है कि जिस कार में महिला दरोगा सवार थी, उस पर पहले कई चालान थे. इसकी जांच कराई जा रही है. दारोगा मुजफ्फरनगर गई थी. वहां से वह आबूलेन मार्केट आई थी. वीडियो वायरल होने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सीओ कैंट को इस मामले की जांच में लगाया. इसके बाद एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा ने अलीगढ़ के एसएसपी को इस मामले की सूचना भेजी. अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है. अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन का कहना है कि महिला दारोगा को लाइन हाजिर करने के बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

UP POLICE
UP VIDEO VIRAL
अलीगढ़ महिला दारोगा वायरल वीडियो
ALIGARH NEWS
ALIGARH SUB INSPECTOR BAD BEHAVE

संपादक की पसंद

