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AMU में छात्रों के आंदोलन के आगे झुका प्रशासन; 5 नवंबर को होंगे छात्रसंघ चुनाव, नया प्रॉक्टर भी नियुक्त

एएमयू में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से चल रहे धरने के बाद आखिरकार छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सहमति बन गई है. कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून के साथ हुई बैठक में छात्रों की मांगों पर सहमति बनने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इसके तहत 5 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन शाम सात बजे से मतगणना शुरू होगी. वहीं, विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान को हटाकर राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी को नया प्रॉक्टर नियुक्त किया गया है.



विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी को प्रॉक्टर नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति दो वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है. नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. प्रोफेसर अंसारी राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं और नई जिम्मेदारी के साथ अपने मौजूदा दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे.



26 अक्टूबर को जारी होगी मतदाता सूची : मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर जावेद तालिब की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे संबंधित संकायों में मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी. 27 अक्टूबर को दोपहर दो बजे तक सूची में संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे. इसी दिन शाम चार बजे अंतिम मतदाता सूची जारी होगी.



29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक एएमयू छात्र संघ कार्यालय में नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे. उसी दिन शाम चार बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी. 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे. शाम चार बजे वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी.