अलीगढ़ में सपा का प्रदर्शन; हंगामा-धक्का मुक्की के बीच दारोगा ने निकाली पिस्टल, 8 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार
थाना सिविल लाइंस में 30-40 अज्ञात सहित 8 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 9:01 AM IST
अलीगढ़ : समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार दोपहर अलीगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक तथा धक्का-मुक्की हो गई. पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुतला दहन का प्रयास किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली, सड़क जाम कर आमजन के आवागमन को प्रभावित किया और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई. इस मामले में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने 30-40 अज्ञात सहित 8 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार किया है.
बताया गया कि शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे कलेक्ट्रेट के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान थाना सिविल लाइंस के प्रभारी निरीक्षक सतबीर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया. इस बात को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस टीम के बीच बहस हो गई. इसके बाद धक्का-मुक्की शुरू हो गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हंगामे के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. इसी बीच थाना सिविल लाइंस के प्रभारी निरीक्षक सतबीर सिंह द्वारा पिस्तौल निकालने से कार्यकर्ता भड़क गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बहरहाल बाद में अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर हालात को सामान्य कराया गया.
क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुतला दहन का प्रयास किया था. पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर कुछ व्यक्तियों ने प्रभारी निरीक्षक के साथ अभद्रता की और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की. घटना के बाबत थाना सिविल लाइंस में मोहसिन मेवाती सहित आठ नामजद तथा 30 से 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस से अभद्रता, सड़क जाम, आगजनी के प्रयास, धमकी और अन्य संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में गोपाल पुत्र रामकृष्ण निवासी कयामपुर मोड़, थाना महुआखेड़ा, जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
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