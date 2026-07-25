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अलीगढ़ में सपा का प्रदर्शन; हंगामा-धक्का मुक्की के बीच दारोगा ने निकाली पिस्टल, 8 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार

अलीगढ़ में सपा के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )