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अलीगढ़ में बेटे ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता को फ्लैट में बंद कर पीटा, रिवॉल्वर लहराकर मोहल्ले में मचाई दहशत

अलीगढ़ में युवक ने फायरिंग करके फैलाई दहशत. ( Photo Credit : ETV Bharat )