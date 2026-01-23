ETV Bharat / state

अलीगढ़ का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद; पैतृक गांव लाया जाएगा पार्थिव शरीर, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

अलीगढ़ : जनपद के जवां थाना क्षेत्र के दाऊपुर गांव निवासी व भारतीय सेना में जवान मोनू (28 वर्ष) बीती 22 जनवरी को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. मोनू 2019 में फौज में भर्ती हुए थे. शहादत की खबर मिलते ही दाऊपुर गांव सहिता पूरे इलाके में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शहीद जवान का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह उनके पैतृक गांव लाया जाएगा.

थाना जवां प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह तक लाया जाएगा. उन्होंने बताया कि मोनू का भाई भी फौज में है. मोनू 2019 में फौज में भर्ती हुए थे.

ग्रामीणों के मुताबिक, मोनू पिछले करीब सात वर्षों से भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे. ग्रामीणों ने बताया कि मोनू बचपन से ही फौज में जाने का सपना देखा करते थे और उस सपने को उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से साकार किया. मोनू की शहादत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के अनुसार, मोनू का पार्थिव शरीर शनिवार को पैतृक गांव दाउदपुर लाया जाएगा.