अलीगढ़ में दुखद हादसा; छठवीं की छात्रा की बाथरूम में मौत, गीजर से गैस लीक होने की आशंका

अलीगढ़ : थाना क्वार्सी क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर स्थित शिवाजी पुरम कॉलोनी में रविवार को दुखद हादसे में 12 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. छात्रा घर के बाथरूम में नहाने गई थी. प्रारंभिक जांच के मुताबिक गीजर से गैस लीक से दम घुटने के कारण जान जाने की संभावना जताई जा रही है. घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है.





पड़ोसियों के मुताबिक राजस्थान जैसलमेर में तैनात सैन्यकर्मी देवेंद्र सिंह का परिवार स्वर्ण जयंती नगर स्थित शिवाजी पुरम कॉलोनी में रहता है. उनकी बेटी मानवी (12) कक्षा 6 की छात्रा थी. रविवार को मानवी निचले तल पर बने बाथरूम में नहाने गई थी. मां ऊपरी पहली मंजिल पर थी. करीब एक घंटे तक मानवी बाहर नहीं आई तो नीतू को चिंता हुई. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. शंका होने पर उन्होंने शोर मचा दिया. जिसके बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो अंदर मानवी बाथरूम के फर्श पर अचेत पड़ी थी.

इसके बाद पड़ोसी आननफानन मानवी को रामघाट रोड स्थित मैक्स अस्पताल ले गए. जहां से उसे वरुण अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मानवी की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया. मानवी अवर लेडी फातिमा स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा थी. पिता देवेंद्र सिंह सेना में तैनात हैं और फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर में ड्यूटी पर हैं. मां नीतू सिंह शहर के एक स्कूल में शिक्षिका हैं. पड़ोसियों का कहना है कि गीजर की गैस रिसाव से हादसा हुआ है. फिलहाल किसी ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी है.