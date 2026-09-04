अलीगढ़ नगर निगम के 6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त; गड़बड़ी, जालसाजी और वित्तीय अनियमितता के आरोप में गिरी गाज
कर्मचारियों पर कार्य में लापरवाही, प्रपत्रों की कूटरचना, सरकारी धन के गबन, जालसाजी जैसे कई आरोप हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 8:47 AM IST
अलीगढ़ : नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त रुख अपनाया है. कार्यप्रणाली में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों नगर आयुक्त ने छह आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं. साथ ही भविष्य में नगर निगम अलीगढ़ में इन कर्मचारियों की दोबारा तैनाती रोकने के लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
नगर आयुक्त के अनुसार संबंधित आउटसोर्स कार्मिकों पर अपने कार्य में लापरवाही बरतने के साथ-साथ प्रपत्रों की कूटरचना, सरकारी धन के गबन, जालसाजी और दुरभिसंधि के माध्यम से नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विभागीय हित और कार्यहित में इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया गया.
नगर निगम कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार शुभम सक्सेना, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय), अमित कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्वास्थ्य विभाग), पंकज कुमार, कॉल टेकर कार्मिक, प्रशांत कुमार, बिल वितरक, सुमित सैनी, बिल वितरक और मनीष कुमार, बिल वितरक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं. संबंधित कार्मिकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन से जुड़ी गड़बड़ी, जालसाजी अथवा कूटरचना जैसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा है कि नगर निगम के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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