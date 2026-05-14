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अलीगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलटी; लोगों ने शीशे तोड़कर छात्रों को निकाला, 8 घायल

अलीगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )