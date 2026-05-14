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अलीगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलटी; लोगों ने शीशे तोड़कर छात्रों को निकाला, 8 घायल

अलीगढ़ एसपीआरए मनीष ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली.

अलीगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलटी.
अलीगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 2:10 PM IST

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अलीगढ़: जनपद में गुरुवार बच्चों से भरी स्कूल बस सड़क किनारे खाई में पलट गई. बस में करीब 30 से अधिक बच्चे सवार थे. बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर छात्रों को बाहर निकाला. सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

अलीगढ़ एसपीआरए मनीष ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली. तत्काल टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया. हादसे का शिकार हुई बस कौड़ियागंज स्थित वेंतेज इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी. बस में 30 से अधिक बच्चे सवार बताए जा रहे हैं.

हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बस में करीब 70 बच्चे मौजूद थे. बस आसपास के गांवों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. इसी दौरान अलीगढ़-हाथरस बॉर्डर पर सिकंदराराऊ क्षेत्र के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई.

अलीगढ़ एसपीआरए मनीष. (Video Credit: ETV Bharat)

अलीगढ़ एसपीआरए ने बताया कि करीब 8 छात्र घायल हुए हैं. इनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर है, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं. कक्षा 7 के छात्र कैमिश की मुंह पर चोट लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद परिजनों में भी दहशत का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शी प्रतीक ने बताया कि बस में वाजिदपुर गांव समेत आसपास के कई गांवों के बच्चे सवार थे. ड्राइवर के पास भी कई बच्चे बैठे थे, जिसकी वजह से चालक को बस चलाने में दिक्कत हो रही थी. आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण चालक संतुलन खो बैठा और बस खाई में चली गई.

फिलहाल पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है. उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस की फिटनेस आदि मानकों की जांच की जा रही है. इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वह किया जा रहा है.

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