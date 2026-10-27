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अलीगढ़ : SBI की केला नगर शाखा का विलय! विरोध में उतरे खाताधारक

खाताधारकों में नाराजगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की केला नगर शाखा को बंद कर रामघाट रोड स्थित स्टेडियम के सामने वाली शाखा में विलय किए जाने की चर्चा से खाताधारकों में नाराजगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शाखा से करीब चार हजार खाताधारक जुड़े हैं. इनमें बुजुर्ग, महिलाएं, पेंशनधारक और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हैं. इसके विरोध में सोमवार को दोपहर खाताधारकों ने शाखा प्रबंधक नीति को ज्ञापन सौंपकर बैंक को यथास्थान संचालित रखने की मांग की.

खाताधारकों में नाराजगी (Video Credit; ETV Bharat) केला नगर स्थित एसबीआई शाखा से केला नगर, एकता नगर, विक्रम कॉलोनी, बेगपुर, जीवनगढ़, जोहरा बाग, दोदपुर और मैरिस रोड समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं. स्थानीय निवासियों के अनुसार लंबे समय से संचालित इस शाखा के कारण उन्हें घर के नजदीक बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं. खाताधारकों का कहना है कि यदि शाखा का विलय दूसरी जगह कर दिया गया तो नकदी निकासी, जमा, पेंशन संबंधी काम और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए उन्हें अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी.