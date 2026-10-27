अलीगढ़ : SBI की केला नगर शाखा का विलय! विरोध में उतरे खाताधारक
करीब 4 हजार खाताधारकों की सुविधा पर संकट, मैनेजर को सौंपा ज्ञापन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:46 AM IST
अलीगढ़ : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की केला नगर शाखा को बंद कर रामघाट रोड स्थित स्टेडियम के सामने वाली शाखा में विलय किए जाने की चर्चा से खाताधारकों में नाराजगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शाखा से करीब चार हजार खाताधारक जुड़े हैं. इनमें बुजुर्ग, महिलाएं, पेंशनधारक और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हैं. इसके विरोध में सोमवार को दोपहर खाताधारकों ने शाखा प्रबंधक नीति को ज्ञापन सौंपकर बैंक को यथास्थान संचालित रखने की मांग की.
केला नगर स्थित एसबीआई शाखा से केला नगर, एकता नगर, विक्रम कॉलोनी, बेगपुर, जीवनगढ़, जोहरा बाग, दोदपुर और मैरिस रोड समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं. स्थानीय निवासियों के अनुसार लंबे समय से संचालित इस शाखा के कारण उन्हें घर के नजदीक बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं. खाताधारकों का कहना है कि यदि शाखा का विलय दूसरी जगह कर दिया गया तो नकदी निकासी, जमा, पेंशन संबंधी काम और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए उन्हें अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी.
खाताधारक हिमांशु गुप्ता ने बताया कि केला नगर शाखा काफी समय से संचालित है. आसपास के बड़ी संख्या में लोगों के बचत खाते और पेंशन खाते इसी शाखा में हैं. बुजुर्ग महिलाएं, वृद्ध पुरुष और व्यापारी नियमित रूप से बैंक आते हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाते और उन्हें अपने काम के लिए बैंक पहुंचना पड़ता है. ऐसे में शाखा बंद होने से बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी होगी. खाताधारकों ने बैंक प्रबंधन से शाखा को यहीं संचालित रखने की मांग की है.
विक्रम कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार ने कहा कि उनका लंबे समय से एसबीआई में खाता है. शाखा विलय की चर्चा से वह चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं बढ़ी हैं, लेकिन बुजुर्ग और कम पढ़े-लिखे लोग अभी भी डिजिटल बैंकिंग से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं. बैंक की सुविधा आसपास बनी रहनी चाहिए।. उन्होंने शाखा को बंद होने से बचाने के लिए प्रयास जारी रखने की बात कही.
एकता नगर निवासी बीना राघव ने कहा कि शाखा दूसरी जगह स्थानांतरित होने पर महिलाओं और बुजुर्ग पेंशनधारकों को काफी दिक्कत होगी. वहीं, खाताधारक सोनपरी ने भी कहा कि बैंक दूर होने से उनके लिए नियमित रूप से आना-जाना मुश्किल हो जाएगा.
इस बारे में बैंक की शाखा प्रबंधक नीति ने कहा कि शाखा को बंद करने या विलय करने का निर्णय उनके स्तर का नहीं है. खाताधारकों से मिला ज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक को भेज दिया जाएगा. अब खाताधारकों को बैंक के उच्च अधिकारियों के निर्णय का इंतजार है. उनकी मांग है कि स्थानीय जरूरतों और बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केला नगर शाखा को यथास्थान संचालित रखा जाए.
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