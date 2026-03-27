अलीगढ़ की सपा महिला जिलाध्यक्ष से छेड़खानी; कोर्ट के आदेश पर ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर केस दर्ज, एक्शन में पुलिस

अलीगढ़ की सपा महिला जिलाध्यक्ष से छेड़खानी; कोर्ट के आदेश पर ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर केस दर्ज, एक्शन में पुलिस
समाजवादी पार्टी की महिला विंग की जिलाध्यक्ष सुनीता देवी ने गंगीरी ब्लॉक की प्रमुख के बेटे और उसके दो साथियों पर आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:16 AM IST
अलीगढ़ : समाजवादी पार्टी की महिला विंग की जिलाध्यक्ष सुनीता देवी ने गंगीरी ब्लॉक की प्रमुख वीरवती यादव के पुत्र योगेश यादव और उसके दो साथियों रघुराज सिंह व पंजाबी सिंह पर छेड़खानी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में थाना छर्रा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है. सुनीता देवी ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है.
सीओ कमलेश कुमार के मुताबिक दादों क्षेत्र के राजमऊ गांव की रहने वाली सुनीता देवी आंगनबाड़ी के कार्यों में सक्रिय हैं. साथ ही राजनीतिक दल से भी जुड़ी हुई हैं. सुनीता का आरोप है कि योजनाओं में मिलने वाली धनराशि का हिस्सा हड़पने में संलिप्त कुछ लोग उनसे रंजिश रखते हैं. 24 फरवरी की शाम सत्रापुर और सिंघावली के बीच रास्ते में गंगीरी ब्लॉक की प्रमुख वीरवती के बेटे योगेश ने अपने साथियों के साथ उनकी गाड़ी रोक ली. आरोप है कि तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज की, हाथापाई की और अभद्र व्यवहार करते हुए धमकी दी.
सुनीत का कहना है कि इस घटना के बाबत थाना छर्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए धारा 156 (3) के तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है. जिसके बाद अब प्राथमिकी दर्ज की गई है. सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है.
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