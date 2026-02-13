ETV Bharat / state

लापता सास थाने पहुंची, दामाद पर मढ़े गंभीर आरोप; कहानी में ट्विस्ट, बहनोई को क्लीन चिट

सरिता पहुंची थाने. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: 10 महीने पहले सास और दामाद का लव अफेयर सुर्खियों में रहा. महिला अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई. तब से वह दोनों लिव-इन में रहते थे. अब वहीं महिला दामाद का साथ छोड़कर बहनोई के साथ भाग गई. यह मामला भी खूब चर्चा में है. इस पूरी कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया. लापता महिला सपना खुद थाने पहुंची और लिव-इन में रहने वाले दामाद पर बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उसने अपने पहले पति के साथ रहने की इच्छा जताई. हालांकि पहले पति ने उसे साथ रखने से साफ इंकार कर दिया, क्योंकि वह भी दूसरी शादी करके सेटल हो चुका है. बहनोई को क्लीन चिट दी, दामाद को घेरा: रहस्यमयी तरीके से पहले पति, फिर दामाद को छोड़ने वाली महिला पर अब बहनोई के साथ भागने के आरोप हैं. लेकिन महिला ने बहनोई को पाक-साफ बताया है. उसका कहना है कि उसके बहनोई गुजरात में नौकरी करते हैं और उन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उल्टा उसने दामाद पर ही मारपीट करने, प्रताड़ित करने और बंधक बनाने का आरोप मढ़ दिया है. महिला ने पुलिस को बताया कि राहुल उसे कमरे में बंद रखता था. यहां तक कि शौच के लिए भी बाहर नहीं जाने देता था. रोजाना लाठी-डंडों से मारपीट की जाती थी. वह अपने साथ करीब 4.5 लाख रुपए, जेवरात और आधा किलो चांदी लेकर गई थी. राहुल ने सब कुछ बेच दिया है, लेकिन आधा किलो चांदी अभी भी उसके पास ही है. सपना का दावा है कि एक पड़ोसन की मदद से वह किसी तरह वहां से निकल पाई. अब वह अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती है. दामाद राहुल कुमार का बयान. (Video Credit: ETV Bharat) क्या कहती है पुलिस: इस मामले में दादों थाना प्रभारी सरिता द्विवेदी ने बताया कि महिला थाने आई थी, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. गुरुवार को महिला सपना मडराक थाने पहुंची थी.