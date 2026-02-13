ETV Bharat / state

लापता सास थाने पहुंची, दामाद पर मढ़े गंभीर आरोप; कहानी में ट्विस्ट, बहनोई को क्लीन चिट

इस मामले में दादों थाना प्रभारी सरिता द्विवेदी ने बताया कि महिला थाने आई थी, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है.

सरिता पहुंची थाने.
सरिता पहुंची थाने. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 2:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: 10 महीने पहले सास और दामाद का लव अफेयर सुर्खियों में रहा. महिला अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई. तब से वह दोनों लिव-इन में रहते थे. अब वहीं महिला दामाद का साथ छोड़कर बहनोई के साथ भाग गई. यह मामला भी खूब चर्चा में है. इस पूरी कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया.

लापता महिला सपना खुद थाने पहुंची और लिव-इन में रहने वाले दामाद पर बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उसने अपने पहले पति के साथ रहने की इच्छा जताई. हालांकि पहले पति ने उसे साथ रखने से साफ इंकार कर दिया, क्योंकि वह भी दूसरी शादी करके सेटल हो चुका है.

बहनोई को क्लीन चिट दी, दामाद को घेरा: रहस्यमयी तरीके से पहले पति, फिर दामाद को छोड़ने वाली महिला पर अब बहनोई के साथ भागने के आरोप हैं. लेकिन महिला ने बहनोई को पाक-साफ बताया है.

उसका कहना है कि उसके बहनोई गुजरात में नौकरी करते हैं और उन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उल्टा उसने दामाद पर ही मारपीट करने, प्रताड़ित करने और बंधक बनाने का आरोप मढ़ दिया है.

महिला ने पुलिस को बताया कि राहुल उसे कमरे में बंद रखता था. यहां तक कि शौच के लिए भी बाहर नहीं जाने देता था. रोजाना लाठी-डंडों से मारपीट की जाती थी. वह अपने साथ करीब 4.5 लाख रुपए, जेवरात और आधा किलो चांदी लेकर गई थी.

राहुल ने सब कुछ बेच दिया है, लेकिन आधा किलो चांदी अभी भी उसके पास ही है. सपना का दावा है कि एक पड़ोसन की मदद से वह किसी तरह वहां से निकल पाई. अब वह अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती है.

दामाद राहुल कुमार का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस: इस मामले में दादों थाना प्रभारी सरिता द्विवेदी ने बताया कि महिला थाने आई थी, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. गुरुवार को महिला सपना मडराक थाने पहुंची थी.

उसने दामाद राहुल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उनका शोषण करता है. उसने यह भी कहा कि 10 महीने पहले जो कदम उसने उठाया, उसका पछतावा है. हालांकि पति अब साथ नहीं रखना चाहता.

पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. मामला फिलहाल जांच के दायरे में है.

अलीगढ़ सास-दामाद के प्रेम में बहनोई की एंट्री.
अलीगढ़ सास-दामाद के प्रेम में बहनोई की एंट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)

जानें दामाद क्या कहता है: उधर, सपान के दामाद राहुल ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उसका कहना है कि सपना साजिश के तहत बहनोई के साथ गई है. उसके घर से 2 लाख रुपए, मंगलसूत्र और 2 अंगूठी लेकर फरार हुई है.

राहुल ने मारपीट के आरोपों को गलत बताया और कहा कि सपना ने पहले पति पर भी ऐसे ही आरोप लगाए थे. अब उसी तरह से मुझे फंसा रही है. दामाद राहुल ने कहा कि इस रिश्ते ने उसकी पारिवारिक जिंदगी बर्बाद कर दी है.

6 फरवरी 2025 को वह काम पर गया था. इसी दौरान गंगीरी क्षेत्र निवासी उसका बहनोई घर पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. राहुल का आरोप है कि सपना जाते समय दो लाख रुपए और जेवरात भी साथ लेकर भागी है.

10 महीने पहले की घटना: मडराक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सपना अप्रैल 2025 में अपने होने वाले दामाद राहुल के भाग गई थी. दोनों कुछ दिन बाद वह वापस लौटे, लेकिन फिर सहमति से लिव-इन में रहने लगे.

इसके बाद दोनों बिहार के सीतामढ़ी में साथ रह रहे थे. बुधवार को राहुल ने दादो थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि सपना पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी, बहन और बहनोई के संपर्क में थी.

यह भी पढ़ें: पहले दामाद के साथ भागी सास, अब बहनोई के साथ रफूचक्कर, दो लाख रुपये और गहने भी ले गई

TAGGED:

ALIGARH SAAS DAMAD CASE
ALIGARH SAAS ALLEGED SON IN LAW
MOTHER IN LAW SON IN LAW ALIGARH
अलीगढ़ सास दामाद प्रकरण
ALIGARH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.