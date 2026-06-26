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दिल का दौरा पड़ने के बाद भी रोडवेज बस के ड्राइवर ने आखिरी सांस तक संभाली स्टीयरिंग, मौत

मथुरा डिपो की मुरादाबाद जा रही रोडवेज बस के चालक गणेश कुमार की चलती बस में साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई.

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अलीगढ़ में चलती रोडवेज बस में ड्राइवर को आया साइलेंट हार्ट अटैक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:33 PM IST

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अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मथुरा डिपो की रोडवेज बस के चालक की बस चलाते समय अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. ड्राइवर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यात्रियों से भरी बस को नियंत्रित रखने की भरसक कोशिश की, ताकि किसी की जान को नुकसान न पहुंचे.

शारीरिक रूप से पूरी तरह अचेत होने के कारण कुछ ही देर बाद वह बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल, एक गाय और पेड़ से जा टकराई. बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई.

जानकारी देते परिचालक. (Video Credit: ETV Bharat)

बड़ा सड़क हादसा टला: मौके पर मौजूद यात्रियों और बस के परिचालक की सूझबूझ व सतर्कता के चलते एक बहुत बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया. यह घटना अलीगढ़ के गोरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नयावास के पास की बताई जा रही है. मथुरा डिपो की रोडवेज बस संख्या UP 78 KT 3189 मथुरा से यात्रियों को लेकर मुरादाबाद की तरफ जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में अचानक चालक गणेश कुमार की तबीयत बिगड़ गई.

बेसवा के पास अनियंत्रित हुआ वाहन: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्हें बस चलाते समय ही अचानक गंभीर कार्डियक अरेस्ट (साइलेंट हार्ट अटैक) आया था. इस भयंकर शारीरिक दर्द के बावजूद उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस को नियंत्रित करने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टकरा गई. मथुरा रोडवेज के ARM मदन मोहन शर्मा ने बताया कि चालक का नाम गणेश कुमार था और वह विभाग के अनुभवी कर्मियों में से एक थे. उन्होंने विभागीय रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि चालक मथुरा से मुरादाबाद के लिए निर्धारित समय पर बस लेकर रवाना हुआ था.

अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया: मार्ग में बेसवा के पास पहुंचने पर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उन्होंने स्टीयरिंग को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुखद हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से अचेत चालक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने आपातकालीन जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. रोडवेज प्रशासन द्वारा मृतक के शोकाकुल परिजनों को घटना की तत्काल आधिकारिक सूचना दे दी गई है. बस के परिचालक प्रदीप कुमार ने आपबीती बताते हुए कहा कि चालक अचानक गाड़ी चलाते-चलाते पूरी तरह अचेत हो गए थे.

मंगलायतन अस्पताल ले गए थे यात्री: इसके बाद बस में सवार यात्रियों ने भी गजब की सूझबूझ दिखाते हुए विपरीत स्थिति को संभालने में परिचालक का पूरा सहयोग किया. अचेत अवस्था में चालक को तत्काल बेश्वा विश्वविद्यालय परिसर स्थित मंगलायतन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने गहनता से जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. चालक की मौत की सूचना मिलते ही इगलास के SDM परितोष मिश्रा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बताया कि चालक को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्हें बचाने का हर संभव चिकित्सा प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिल सकी.

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई: उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रियों की सूझबूझ और त्वरित सतर्कता से एक बड़ा सड़क हादसा टल गया है जिससे कई जिंदगियां सुरक्षित बच गईं. स्थानीय पुलिस ने मृतक चालक के शव को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक पंचनामा भरने की जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस प्रारंभिक कागजी प्रक्रिया के बाद शव को विस्तृत पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय की मोर्चरी भेज दिया गया है. वहीं, स्थानीय जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को ढाढस बंधाते हुए आगे की आवश्यक और नियमानुसार मुआवजा कार्रवाई शुरू कर दी है.

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