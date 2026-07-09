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अलीगढ़: रोडवेज बस में सुरक्षा गार्ड की बंदूक से अचानक चली गोली; गार्ड की मौत, हेड कांस्टेबल समेत दो घायल

दोनों घायलों का उपचार जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, मैनपुरी से दिल्ली जा रही रोडवेज बस के चालक ने गभाना पुलिस को सूचना दी कि बस में सफर कर रहे कासगंज निवासी एक यात्री के पास बंदूक है और उससे अचानक गोली चलने से वह स्वयं घायल हो गया है.

अलीगढ़: अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में गुरुवार को मैनपुरी से दिल्ली जा रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री के पास मौजूद बंदूक से अचानक फायर हो गया. बंदूक लेकर सफर कर रहे निजी सुरक्षा गार्ड की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि मौके पर पहुंचे पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और बस के एक अन्य यात्री भी घायल हो गए.

पुलिस के सामने हुआ एक्सीडेंटल फायर: सूचना मिलते ही गभाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. पुलिस टीम जब घायल को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी और बंदूक को सुरक्षित करने की कार्रवाई चल रही थी, तभी उसी असलहे से एक और एक्सीडेंटल फायर हो गया. दूसरी गोली लगने से गभाना थाने में तैनात मुख्य आरक्षी रविन्द्र के पैर में चोट आई, जबकि बस में मौजूद एक अन्य यात्री राजन भी घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने तत्काल आर्म मोहर्रिर को मौके पर बुलाकर बंदूक और कारतूस को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया.

गभाना में रोडवेज बस के भीतर दो बार हुई आकस्मिक फायरिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

अस्पताल में गार्ड ने तोड़ा दम: तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान असलाह के स्वामी विनोद की मौत हो गई. जांच में सामने आया कि विनोद कासगंज का रहने वाला था और गाजियाबाद में एक निजी सुरक्षा एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था. प्रारंभिक जांच में उसके पास मौजूद असलाह लाइसेंसी प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस लाइसेंस, हथियार के रखरखाव और फायरिंग की परिस्थितियों सहित पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा- सभी पहलुओं की जांच जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश: शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. वहीं घायल मुख्य आरक्षी रविन्द्र और यात्री राजन का अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों की हालत स्थिर बताई गई है. पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आकस्मिक फायरिंग का प्रतीत हो रहा है. हथियार को कब्जे में लेकर सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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