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अलीगढ़ के विकास की रूपरेखा तय; नगर निगम खर्च करेगा 46.61 करोड़ रुपये, रसलगंज से अचलताल तक बदलेगी शहर की सूरत

अलीगढ़ के विकास की रूपरेखा तय करते अधिकारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अलीगढ़ : शहर के विकास को नई रफ्तार व दिशा देने के लिए नगर निगम ने बड़ी तैयारी की है. नगरीय अवस्थापना विकास निधि से अलीगढ़ में 46 करोड़ 61 लाख 60 हजार रुपये के विकास और जनहित से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. नगर निगम के सेवा भवन में मंगलवार को महापौर प्रशांत सिंघल की अध्यक्षता में आयोजित समिति की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. इसके तहत शहर में जल निकासी, सड़क निर्माण, पथ प्रकाश, स्वच्छता, फ्लाईओवर और चौराहों के सौंदर्यीकरण सहित कई महत्वपूर्ण कार्य कराए जाएंगे. इससे रसलगंज रोड, अचलताल रोड और आगरा-मथुरा रोड पर भी विकास कार्यों को गति मिलेगी.





नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके बाद कुल 4661.60 लाख रुपये के विकास कार्यों और भुगतान संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई.





निर्माण विभाग के लिए 40.13 करोड़ रुपये : स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निर्माण विभाग की है. इसके लिए 4013.92 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं. जलकल विभाग के लिए 247.68 लाख रुपये, पथ प्रकाश विभाग के लिए 200 लाख रुपये तथा स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं. इनसे शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम होगा.





रसलगंज और अचलताल रोड पर विकास : रसलगंज रोड के समेकित विकास और उन्नयन के लिए स्वीकृत 800 लाख रुपये के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 250 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. अचलताल रोड के विकास के लिए स्वीकृत 384.85 लाख रुपये में से पहली किश्त के तौर पर 200 लाख रुपये दिए जाएंगे. आगरा रोड और मथुरा रोड फ्लाईओवर के प्रवेश द्वारों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 500 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. नौरेगाबाद और मीनाक्षी ऊपरीगामी सेतु की दोनों ओर की रेलिंग का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा. तस्वीर महल पुलिस लाइन के सामने आर्यभट्ट चौराहे का निर्माण और सौंदर्यीकरण होगा. इन कार्यों के लिए 600 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं.

