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अलीगढ़ में 23 करोड़ की सड़क में धांधली; ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना, 600 मीटर रोड तोड़ी जाएगी

एजेंसी ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रिड सड़क परियोजना के तहत बन रही 23.64 करोड़ रुपये की सड़क में गंभीर खामियां सामने आने के बाद नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. दोदपुर से ख्वाजा गार्डन तक बन रही इस सड़क के करीब 600 मीटर हिस्से को उखाड़कर दोबारा बनाने के सख्त आदेश दिए गए हैं. निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित एजेंसी पर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया कि नई बनी सड़क कई जगहों से उखड़ रही है और उसमें दरारें आ चुकी हैं. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने किया निरीक्षण. (Video Credit: ETV Bharat) ठेकेदार फर्म को सख्त अल्टीमेटम: नगर आयुक्त ने निर्माण एजेंसी 'मैसर्स ए.बी. इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड' को 15 दिन के भीतर प्रभावित हिस्से को पूरी तरह तोड़कर नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में मानकों के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ, तो फर्म का अनुबंध रद्द कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाली एजेंसी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की तैयारी भी कर ली गई है. सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की विस्तृत जांच के लिए नमूने लेकर आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) भेजने के निर्देश दिए गए हैं.