अलीगढ़ में 23 करोड़ की सड़क में धांधली; ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना, 600 मीटर रोड तोड़ी जाएगी
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि लापरवाही या घटिया निर्माण करने वालों पर सीधे और सख्त कदम उठाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:02 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रिड सड़क परियोजना के तहत बन रही 23.64 करोड़ रुपये की सड़क में गंभीर खामियां सामने आने के बाद नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. दोदपुर से ख्वाजा गार्डन तक बन रही इस सड़क के करीब 600 मीटर हिस्से को उखाड़कर दोबारा बनाने के सख्त आदेश दिए गए हैं. निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित एजेंसी पर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया कि नई बनी सड़क कई जगहों से उखड़ रही है और उसमें दरारें आ चुकी हैं.
ठेकेदार फर्म को सख्त अल्टीमेटम: नगर आयुक्त ने निर्माण एजेंसी 'मैसर्स ए.बी. इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड' को 15 दिन के भीतर प्रभावित हिस्से को पूरी तरह तोड़कर नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में मानकों के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ, तो फर्म का अनुबंध रद्द कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाली एजेंसी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की तैयारी भी कर ली गई है. सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की विस्तृत जांच के लिए नमूने लेकर आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
लगातार शिकायतों के बाद एक्शन: नगर निगम के अनुसार, ठेकेदार एजेंसी को खराब कार्यशैली के लिए जनवरी और फरवरी 2026 में भी कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. बार-बार दी गई चेतावनियों और आर्थिक दंड के बावजूद एजेंसी ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया, जिसके चलते यह कठोर कदम उठाना पड़ा. यह सड़क लगभग 1.83 किलोमीटर लंबी है और शहर के कई महत्वपूर्ण वार्डों को जोड़ती है, जिससे रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है. इतनी भारी लागत वाली परियोजना में इस तरह की तकनीकी लापरवाही को प्रशासन ने अक्षम्य माना है.
जांच के दौरान कई कमियां उजागर हुईं: इन कमियों के चलते सड़क कुछ ही समय में खराब होने लगी, जिससे पूरी परियोजना पर सवाल खड़े हो गए हैं.
- कंक्रीट में दरारें और सतह का उखड़ना.
- सड़क पर गिट्टी खुली और चमकती हुई दिखाई देना.
- तय समय से पहले ट्रैफिक शुरू कर देना.
- रखरखाव में कमी.
- मिश्रण में पानी की अधिक मात्रा.
- खराब वर्कमैनशिप.
सरकारी मानकों से समझौता नहीं: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे 'वर्ल्ड क्लास रोड' के रूप में विकसित किया जाना है. इस आधुनिक सड़क के अंतर्गत चौड़ीकरण, फुटपाथ, नाला निर्माण, अंडरग्राउंड केबलिंग और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जानी हैं. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी कार्यदायी संस्था को जनता के पैसे और सरकारी मानकों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस कार्रवाई से जनपद में सक्रिय अन्य निर्माण एजेंसियों को भी कड़ा संदेश गया है कि घटिया निर्माण पर सीधी और सख्त कार्रवाई तय है.
यह भी पढ़ें- यूपी का पहला AI चैटबॉट वाला नगर निगम बनेगा काशी, WhatsApp पर आएगा टैक्स बिल, घर बैठे मिलेगा पूरा हिसाब