रसिक अपार्टमेंट हादसे के बाद ADA का एक्शन; शहर भर की इमारतें और लिफ्ट की होगी जांच
जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों और भवन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 1:20 PM IST
अलीगढ़: रसिक अपार्टमेंट की लिफ्ट दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहर भर में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है. प्राधिकरण ने महानगर के सभी प्रमुख अपार्टमेंट, होटल, अस्पताल और व्यावसायिक परिसरों में स्थापित लिफ्टों की व्यापक जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं.
ADA के उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा बताया कि शहर की सभी हाईराइज भवनों और बहुमंजिला परिसरों में लगी लिफ्ट की स्थिति का विस्तृत परीक्षण कराया जाएगा. प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार महानगर में 1000 से अधिक लिफ्टें संचालित हैं, जिनकी सुरक्षा, रखरखाव और तकनीकी मानकों की जांच की जाएगी.
यह तथ्य भी सामने आया है कि शहर की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक इमारतें बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए ही संचालित की जा रही हैं. नियमों के अनुसार किसी भी भवन, अपार्टमेंट, होटल या व्यावसायिक परिसर को उपयोग में लाने से पहले ADA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होता है.
वर्ष 2024 के बाद बड़ी संख्या में बिल्डरों ने निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना ही भवनों का संचालन शुरू कर दिया. इससे न केवल भवन सुरक्षा बल्कि अग्निशमन, संरचनात्मक मजबूती और अन्य तकनीकी मानकों को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं.
ADA ने अब कई स्तरों पर जांच अभियान शुरू किया है. इसके तहत भवनों के निर्माण स्वीकृति दस्तावेज, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लिफ्टों के रख-रखाव रिकॉर्ड, सुरक्षा परीक्षण रिपोर्ट और संबंधित तकनीकी अनुमतियों की समीक्षा की जाएगी.
जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों और भवन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रामघाट रोड, मैरिस रोड, क्वार्सी, एटा चुंगी, सेंटर प्वाइंट, मेडिकल रोड और स्वर्ण जयंती नगर सहित शहर के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अपार्टमेंट और व्यावसायिक परिसर विकसित हुए हैं.
वहीं निजी अस्पतालों, बड़े शोरूम और होटलों में भी लिफ्टों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है. हालांकि इन लिफ्टों के नियमित सुरक्षा परीक्षण और पंजीकरण का कोई समेकित रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.
ADA उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी भवन बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट या निर्धारित सुरक्षा मानकों के विपरीत संचालित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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