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रसिक अपार्टमेंट हादसे के बाद ADA का एक्शन; शहर भर की इमारतें और लिफ्ट की होगी जांच

रसिक अपार्टमेंट हादसे के बाद ADA का एक्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: रसिक अपार्टमेंट की लिफ्ट दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) ने शहर भर में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है. प्राधिकरण ने महानगर के सभी प्रमुख अपार्टमेंट, होटल, अस्पताल और व्यावसायिक परिसरों में स्थापित लिफ्टों की व्यापक जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं. ADA के उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा बताया कि शहर की सभी हाईराइज भवनों और बहुमंजिला परिसरों में लगी लिफ्ट की स्थिति का विस्तृत परीक्षण कराया जाएगा. प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार महानगर में 1000 से अधिक लिफ्टें संचालित हैं, जिनकी सुरक्षा, रखरखाव और तकनीकी मानकों की जांच की जाएगी. यह तथ्य भी सामने आया है कि शहर की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक इमारतें बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए ही संचालित की जा रही हैं. नियमों के अनुसार किसी भी भवन, अपार्टमेंट, होटल या व्यावसायिक परिसर को उपयोग में लाने से पहले ADA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होता है. ADA के उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा. (Video Credit: ETV Bharat) वर्ष 2024 के बाद बड़ी संख्या में बिल्डरों ने निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना ही भवनों का संचालन शुरू कर दिया. इससे न केवल भवन सुरक्षा बल्कि अग्निशमन, संरचनात्मक मजबूती और अन्य तकनीकी मानकों को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं.