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15 साल पुराने मामले में सपा MP रामजी लाल सुमन ने किया सरेंडर; कोर्ट से मिली जमानत

लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण में अदालत की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

सपा MP रामजी लाल सुमन ने किया सरेंडर.
सपा MP रामजी लाल सुमन ने किया सरेंडर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 9:25 AM IST

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अलीगढ़: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने 15 साल पुराने मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. वर्ष 2011 में दर्ज मुकदमे में जारी गैर जमानती वारंट के बाद वह भारी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच ACJM प्रथम की अदालत पहुंचे, वहां उन्होंने सरेंडर कर दिया किया. बाद में यह मामला MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.

सांसद रामजी लाल सुमन के अधिवक्ता विनय यादव ने बताया कि यह मामला अलीगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित तुर्कमान गेट के सामियाना प्लाजा से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि वर्ष 2011 में बिना प्रशासनिक अनुमति के यहां सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी.

पुलिस के अनुसार उस समय मीटिंग की अनुमति नहीं दी गई थी, इसके बावजूद सामियाना प्लाजा का गेट तोड़कर कार्यक्रम किया गया. इसी मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.

बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण में अदालत की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. इसके बाद बुधवार को रामजीलाल सुमन भारी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच अदालत परिसर पहुंचे. कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया.

रामजी लाल सुमन के अधिवक्ता विनय यादव ने बताया कि यह सांसद का पुराना मामला था, जिसमें MP-MLA कोर्ट द्वारा उन्हें तलब किया गया था. उन्होंने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है.

अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए अगली तारीख नियत कर दी है और सांसद अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होंगे. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अदालत परिसर के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हलचल भी देखने को मिली.

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रामजीलाल सुमन का सरेंडर
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