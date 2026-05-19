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अलीगढ़: क्वार्सी के अपार्टमेंट में चली गोली; एक शख्स और बच्चा घायल, JNMC में भर्ती.

सूचना मिलने पर पहुंची क्वार्सी पुलिस: यह फायरिंग थाना क्वार्सी इलाके के प्रसिद्ध एफएम टावर के पास स्थित एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की बताई जा रही है. मंगलवार शाम करीब 7 बजे जिला पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि अपार्टमेंट के एक फ्लैट के अंदर गोली चलने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस महत्वपूर्ण सूचना के मिलते ही थाना क्वार्सी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अविलंब एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया. इस अचानक हुई वारदात के बाद पूरी सोसाइटी और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

वहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है. स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पूरा मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का सामने आया है, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा है.

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक वीआईपी अपार्टमेंट के अंदर अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया. इस फायरिंग में एक व्यक्ति और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को लहूलुहान हालत में तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JNMC) में भर्ती कराया गया.

फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने में जुटी टीमें: अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य संभ्रांत लोग भी गोली चलने की डरावनी आवाज सुनकर अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल को सील कर उसका गहन निरीक्षण किया और आसपास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से जरूरी जानकारी जुटाई. इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने कहा कि घायल व्यक्ति और बच्चे को जेएन मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में समय रहते भर्ती करा दिया गया है.

एक्सीडेंटल फायरिंग की जांच में जुटी पुलिस: अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा दोनों ही मरीजों को संदिग्ध गनशॉट इंजरी (गोली लगने के घाव) होना बताया गया है. फिलहाल दोनों की नाजुक हालत पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार अपनी नजर बनाए हुए है. पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि थाना क्वार्सी पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग सिटी की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का बहुत बारीकी से वैज्ञानिक निरीक्षण किया है. मौके से मिले परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह मामला पूरी तरह एक्सीडेंटल फायरिंग का ही प्रतीत हो रहा है.

हथियार के लाइसेंस की हो रही जांच: हालांकि जिला पुलिस हर एक बिंदु और पहलू से गहन जांच कर रही है ताकि इस गंभीर घटना की वास्तविक वजह पूरी तरह साफ हो सके. पुलिस की विंग अब यह भी पता लगाने में मुस्तैदी से जुटी है कि जिस हथियार से गोली चली वह वैध लाइसेंसी था या पूरी तरह अवैध था. इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा यह भी तस्दीक की जा रही है कि गोली चलने के सटीक समय पर उस कमरे के अंदर कौन-कौन लोग मुख्य रूप से मौजूद थे. इस पूरे मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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