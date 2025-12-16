अलीगढ़ में तेरहवीं के भोज में झगड़ा; चाकू से गोदकर युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़ में तेरहवीं के भोज में झगड़ा; चाकू से गोदकर युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जुगनू को घसीटते हुए एक पतली गली में ले जाया गया, जहां उस पर चाकू से वार किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 12:51 PM IST
अलीगढ़: शहर में त्रयोदशी के कार्यक्रम में खाना खाने को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. घटना थाना क्वार्सी क्षेत्र के नगला तिकोना स्थित चंदनिया अंबेडकर पार्क की है. यहां सोमवार देर रात क्षेत्र के बुजुर्ग गजराज सिंह की तेरहवीं थी.
पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान जुगनू (30) और क्षेत्र निवासी मन्नत के बीच खाना लेने को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मन्नत ने जुगनू के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि मन्नत जुगनू को जबरन पंडाल से बाहर खींच ले गया, जहां पहले से मौजूद उसके परिजन भी मौके पर आ गए.
आरोपियों ने मिलकर जुगनू को चारों ओर से घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. जान बचाने के लिए जुगनू पास की गली की ओर भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे दौड़ा-दौड़ा कर पकड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुगनू को घसीटते हुए एक पतली गली में ले जाया गया, जहां उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए. गंभीर रूप से घायल जुगनू को परिजन तुरंत उपचार के लिए जे.एन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
हत्या की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर थाना क्वार्सी पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया. पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी मन्नत और उसके पिता प्रेम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जबकि अन्य हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है.
क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत है. संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: जघन्य; जौनपुर में बेटे ने मां-पिता की हत्या कर शव नदी में फेंके, बहनों को संपत्ति में हिस्सा देने का था शक