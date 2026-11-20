ETV Bharat / state

अलीगढ़ : संपत्ति कर की आपत्ति एक साल तक दबाए रखी, संग्रहकर्ता निलंबित

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त रुख अपनाया है. जनसुनवाई के दौरान करीब एक वर्ष से संपत्ति कर संबंधी आपत्ति का निस्तारण नहीं किए जाने का मामला सामने आने पर नगर आयुक्त ने कार्यवाहक कर संग्रहकर्ता विनोद कुमार पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. संबंधित कर्मचारी के खिलाफ क्षेत्र से लगातार मिल रही अनुचित लाभ मांगने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया है. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए सहायक नगर आयुक्त प्रथम तपस्या यादव को जांच अधिकारी नामित किया गया है.

संग्रहकर्ता पर कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, बुधवार को नगर निगम सेवा भवन में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा नियमित रूप से जनसुनवाई कर रहे थे. इसी दौरान एक शिकायतकर्ता ने नया भवन संख्या 4190, मोहल्ला नगला कलार, अलीगढ़ स्थित अपनी संपत्ति के संपत्ति कर के विरुद्ध दर्ज आपत्ति का मामला उठाया. शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसकी आपत्ति करीब एक वर्ष से लंबित है, लेकिन संबंधित कर्मचारी की ओर से उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है. लंबे समय से चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर उसने नगर आयुक्त से शिकायत की.