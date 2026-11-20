अलीगढ़ : संपत्ति कर की आपत्ति एक साल तक दबाए रखी, संग्रहकर्ता निलंबित
भ्रष्टाचार की शिकायतों पर नगर आयुक्त का एक्शन, होगी जांच
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:54 PM IST
अलीगढ़: जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त रुख अपनाया है. जनसुनवाई के दौरान करीब एक वर्ष से संपत्ति कर संबंधी आपत्ति का निस्तारण नहीं किए जाने का मामला सामने आने पर नगर आयुक्त ने कार्यवाहक कर संग्रहकर्ता विनोद कुमार पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. संबंधित कर्मचारी के खिलाफ क्षेत्र से लगातार मिल रही अनुचित लाभ मांगने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया है. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए सहायक नगर आयुक्त प्रथम तपस्या यादव को जांच अधिकारी नामित किया गया है.
जानकारी के अनुसार, बुधवार को नगर निगम सेवा भवन में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा नियमित रूप से जनसुनवाई कर रहे थे. इसी दौरान एक शिकायतकर्ता ने नया भवन संख्या 4190, मोहल्ला नगला कलार, अलीगढ़ स्थित अपनी संपत्ति के संपत्ति कर के विरुद्ध दर्ज आपत्ति का मामला उठाया. शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसकी आपत्ति करीब एक वर्ष से लंबित है, लेकिन संबंधित कर्मचारी की ओर से उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है. लंबे समय से चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर उसने नगर आयुक्त से शिकायत की.
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त ने तत्काल कार्यवाहक कर संग्रहकर्ता विनोद कुमार पाल को मौके पर तलब किया और उनसे आपत्ति का निस्तारण नहीं किए जाने का कारण पूछा. हालांकि, कर्मचारी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका. इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र से लगातार ऐसी शिकायतें भी मिल रही थीं कि संपत्ति कर संबंधी आपत्तियों के निस्तारण की कार्रवाई जानबूझकर लंबित रखी जा रही है.
नगर आयुक्त ने मामले में प्रथम दृष्टया कर्मचारी की ओर से दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की. निलंबन अवधि में विनोद कुमार पाल को नियमानुसार आधा वेतन जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दिया जाएगा. उन्हें प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से संबद्ध किया गया है.
वहीं, मामले की निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी सहायक नगर आयुक्त प्रथम तपस्या यादव को सौंपी गई है. जांच में शिकायतों और संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नगर निगम की प्राथमिकता है. किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने, अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने अथवा भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ संदेश दिया कि नगर निगम में जनहित के कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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