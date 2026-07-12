अलीगढ़ के प्रतिष्ठित कैटरिंग कारोबारी ने संदिग्ध हालात में दी जान, ऐसी बात आ रही सामने
क्वार्सी थाना क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती कॉलोनी का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 7:48 AM IST
अलीगढ़ : क्वार्सी थाना क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती कॉलोनी में शनिवार सुबह एक 65 वर्षीय कारोबारी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस की प्राथमिक जांच में बताया रहा कि वे कैंसर से पीड़ित थे और काफी समय से मानसिक तनाव में चल रहे थे. उनका उपचार भी चल रहा था.
बताया गया कि स्वर्ण जयंती कॉलोनी निवासी विनीत नागपाल का कैटरिंग का कारोबार था. उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं. दोनों बेटों में से एक कैटरिंग का व्यवसाय संभालता है. शनिवार सुबह परिवार का एक सदस्य उन्हें चाय देने के लिए उनके कमरे में गया था. कमरे का दरवाजा खोलने पर विनीत नागपाल की आत्महत्या की जानकारी हुई. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. आनन-फानन उन्हें नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
पुलिस क्षेत्र अधिकारी सरवम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर क्वार्सी पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. घटनास्थल का निरीक्षण करने और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है. प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का ही प्रतीत होता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. परिजनों ने बताया कि विनीत नागपाल कैंसर की गंभीर बीमारी के कारण मानसिक तनाव में रहते थे. शायद इसी के चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया.