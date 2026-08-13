अलीगढ़: हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का 48 घंटे में खुलासा, पूर्व ड्राइवर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
हार्डवेयर कारोबारी जाकिर के कार्यालय से हुई लाखों की लूट का पुलिस नेखुलासा कर पूर्व ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:02 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुरा में हार्डवेयर कारोबारी के कार्यालय में तमंचे के बल पर हुई लाखों रुपये की लूट का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया. एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए 4.29 लाख रुपये, दो अवैध तमंचे, चार कारतूस और वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है.
एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा कि 10 अगस्त 2026 को भुजपुरा क्षेत्र में हार्डवेयर कारोबारी जाकिर के कार्यालय में तीन बदमाश घुसे थे. तमंचे के बल पर कर्मचारियों को डराने-धमकाने के बाद बदमाश कार्यालय में रखा लाखों रुपये का कैश लूटकर फरार हो गए थे.
पूर्व ड्राइवर निकला वारदात का मुख्य साजिशकर्ता: सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के खुलासे के लिए विशेष टीमें गठित कीं. पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात की मुख्य साजिश सलमान ने रची थी. सलमान पहले हार्डवेयर कारोबारी जाकिर के यहां ड्राइवर के रूप में काम करता था. उसे कारोबारी की फैक्ट्री और कार्यालय की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी.
रेकी कर दोस्तों के साथ मिलकर रची लूट की साजिश: पुलिस के मुताबिक सलमान को पता था कि कारोबारी किस समय फैक्ट्री से निकलते हैं, कार्यालय में कितने कर्मचारी रहते हैं और किस समय कितना कैश मौजूद रहता है. एसपी सिटी के अनुसार सलमान को अभी 30 अगस्त तक काम करना था, लेकिन उसने उससे पहले ही नौकरी छोड़ दी थी. नौकरी छोड़ने से पहले और बाद में उसने कारोबारी की गतिविधियों की रेकी की और अपने साथियों को पूरी जानकारी दी. इसके बाद उसने करण, धर्मेंद्र उर्फ बंटी, रामअवतार और मिंटू के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया.
पांच आरोपी गिरफ्तार, नकदी और असलहा बरामद: पुलिस ने सलमान, धर्मेंद्र कुमार उर्फ बंटी, मिंटू, करण और रामअवतार को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लूट की पूरी रकम में से 4.29 लाख रुपये, घटना में इस्तेमाल दो तमंचे और चार जिंदा कारतूस तथा अपाचे बाइक बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में कई के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
फैक्ट्री की पल-पल की थी जानकारी: सलमान, धर्मेंद्र, करण और रामअवतार के खिलाफ पूर्व में चोरी, लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं. धर्मेंद्र के खिलाफ मडराक थाने में आर्म्स एक्ट और लूट से संबंधित मुकदमा भी दर्ज है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
यह भी पढ़ें- $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का 'यूपी मॉडल': क्या 2027 तक पूरा होगा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सपना? देखें ग्राउंड एसेसमेंट