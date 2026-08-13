ETV Bharat / state

अलीगढ़: हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का 48 घंटे में खुलासा, पूर्व ड्राइवर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों का रहा है पुराना आपराधिक इतिहास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुरा में हार्डवेयर कारोबारी के कार्यालय में तमंचे के बल पर हुई लाखों रुपये की लूट का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया. एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए 4.29 लाख रुपये, दो अवैध तमंचे, चार कारतूस और वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है. एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा कि 10 अगस्त 2026 को भुजपुरा क्षेत्र में हार्डवेयर कारोबारी जाकिर के कार्यालय में तीन बदमाश घुसे थे. तमंचे के बल पर कर्मचारियों को डराने-धमकाने के बाद बदमाश कार्यालय में रखा लाखों रुपये का कैश लूटकर फरार हो गए थे. जानकारी देते एसपी सिटी आदित्य बंसल. (Video Credit: ETV Bharat) पूर्व ड्राइवर निकला वारदात का मुख्य साजिशकर्ता: सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के खुलासे के लिए विशेष टीमें गठित कीं. पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात की मुख्य साजिश सलमान ने रची थी. सलमान पहले हार्डवेयर कारोबारी जाकिर के यहां ड्राइवर के रूप में काम करता था. उसे कारोबारी की फैक्ट्री और कार्यालय की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी.